クィアモデルとして活躍するパーマー兄妹：ジョエルとジョージア

お二人は、一緒にモデルをしたり、コラボレーションをしたりして、世の中の大多数の兄妹よりも多くの経験を共有しています。お二人が活動を続ける上で、互いにどのような強みがあると思いますか？



ジョエル：僕とジョージアは、互いに才能を探り合いながら、仕事の上で実践しています。ジョージアは、間違いなく、僕にインスピレーションを与えてくれるモデルの一人なんだ。さまざまな方法で一緒に前進し、さまざまな面で互いを後押しすることができる。例えば、ジョージアは今、芝居の道に進もうとしているんだ。そうだよね？



ジョージア：そう。私は芝居と音楽番組のDJに挑戦しています。



ジョエル：もうすぐ公開される面白い短編映画にジョージアが出演しているんだ。僕たちは、互いにとって、新しい世界へのきっかけとなる存在だと思う。僕たちの強みは、見る人がセットの上で判断するものです。モデルとしてパフォーマンスするジョージアを見るのは、芸塾作品を見るようなものなんだ。



ジョージア：私の活動スタイルは、ジョエルから影響を受けている部分が大きいです。



ダンス音楽、そしてスタイルがジョエルの作品だけでなくアイデンティティや自己表現にも影響を与えていると思います。それについて話してもらえる？



ジョエル：私たちのコラボは、強く密接に結びついている。それは、家族として特有の活動スタイルを作り出したからだよ。僕は若い頃たくさんダンスの練習をしたし、ファッションに関して言えば、二人で服を交換するのが好き。僕たちはこのように、ブラックパンサーのような不良っぽい、アフロパンクのスタイルをしているけれど、さまざまなテーマからインスピレーションを受けていて、主張が激しくなることもある。



ジョージア：それは、その日にどのようなキャラクターになりたいかによって変わってくるんです。ロンドンのナイトライフシーンは、コミュニティの全員がお互いを見つける場所です。性別、ジェンダー、性的指向を問わず、とてもアーティスティックでクリエイティブな人が集まります。[クラブは]私たちにとって安全な場所であり、交流手段。そして、私たち全員に共通していることが1つあります。それは、音楽、ダンス、ムーブメント、ファッション、スタイルに愛と感謝の気持ちを抱いていること。



お二人ともがクィアとしてのアイデンティティを持ち、そのことによって有色人種のクリエイターとしての人間関係や活動に新たな一面が加わっています。お二人にとって、クィアとは何を意味しますか？



ジョージア：私がクィアとしてのアイデンティティを持っているのは、クィアのコミュニティにいるから。私の友だちはクィアで、私が使う言葉はクィアのもので、私が戦うのはクィアのため。私に分かるのはそれだけです。



ジョエル：僕にとって、クィアとは自由な考え方。クィアだからといって、必ずしも同性に惹かれるわけではないんだ。今は特に、ソーシャルメディアのおかげもあり、すべてのアーティスト、タレント、モデルが自分らしく目立つことができる時代だ。



ジョージア：そうだね。私には心身の調和が完璧に取れているという自信があって、体を動かし、コンセプチュアルな存在になって、さまざまなキャラクターを演じることができると感じています。いつも自分の新しい一面を発見している。



ジョエル：僕たちは従来のモデルと同じではないと思う。クィアであることを公然にしていて、誰のためであろうとそれを変えるつもりはなかった。だから、僕たちは互いを励まし合いながら、自分たちより若い人々を鼓舞するためにこれをしているのだと言い聞かせてきた。僕たちができるんだから、誰だってできるよ。そうして背中を押されて、ただのモデルではなくクリエイティブディレクターになった今では、人々が自分はただのうわべではなく世界の一部であると感じられる場所を作ることができる。僕たちにできることは、それだけではない。チャンスをもたらすことができるんだ。