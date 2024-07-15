Nikeがサブリナ・イオネスクとのコラボレーションから生まれた新しいアパレルコレクションとフットウェアを発表

次世代のバスケットボール選手をコート内外でサポートする取り組みの一環として、Nikeは、プロバスケットボール選手のサブリナ・イオネスクとのパートナーシップを発表した。

パートナーシップを発表したプレスリリースの中で、ケリー・ソボル副社長（グローバル女子チーム、団体スポーツ担当）は、次のように述べている。「イオネスクは、Nikeでユニセックスのシグネチャーコレクションを展開する初めての女子バスケットボール選手です。 彼女が私たちとともに指揮を執り、未来の世代のためにプレーの幅を変革し続けてくれることを、非常に楽しみにしています」

このパートナーシップにより、イオネスクはセリーナ・ウィリアムズやメガン・ラピノーといったNikeを代表する素晴らしいアスリートの仲間入りを果たした。 イオネスクのコレクションは、業界最高レベルの製品を提供することを追求している。