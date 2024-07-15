Nikeがサブリナ・イオネスクとのコラボレーションから生まれた新しいアパレルコレクションとフットウェアを発表
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イオネスクが女子バスケットボール選手として初めて、自身のシグネチャーコレクションの一部としてユニセックス商品をリリース。
オリジナル記事の公開日：2023年3月16日
- プロバスケットボール選手のサブリナ・イオネスクが、Nikeのシグネチャーファミリーに加わった。
- イオネスクとのパートナーシップにより、Nikeは今後、アパレル、アクセサリー、パフォーマンスを重視したバスケットボールシューズ、サブリナ 1を発表する予定。
- このコレクションはユニセックスで、性別を問わず様々な選手から集めたアイデアを凝縮したものとなっている。
次世代のバスケットボール選手をコート内外でサポートする取り組みの一環として、Nikeは、プロバスケットボール選手のサブリナ・イオネスクとのパートナーシップを発表した。
パートナーシップを発表したプレスリリースの中で、ケリー・ソボル副社長（グローバル女子チーム、団体スポーツ担当）は、次のように述べている。「イオネスクは、Nikeでユニセックスのシグネチャーコレクションを展開する初めての女子バスケットボール選手です。 彼女が私たちとともに指揮を執り、未来の世代のためにプレーの幅を変革し続けてくれることを、非常に楽しみにしています」
このパートナーシップにより、イオネスクはセリーナ・ウィリアムズやメガン・ラピノーといったNikeを代表する素晴らしいアスリートの仲間入りを果たした。 イオネスクのコレクションは、業界最高レベルの製品を提供することを追求している。
高品質という観点でいえば、コレクションの第1弾となるサブリナ 1は、イオネスクの独特なプレースタイル（急加速と素早いカット）と、各クォーターで常に必要とされるフレッシュな感覚に対応するようにつくられている。 そのため、このシューズでは軽量性、安定性、履き心地を重視した。 搭載したのは、フルレングスのNike Reactクッショニングと、前足部上側のNike Zoom Air。 このコンビネーションは、快適性を高めるだけでなく、エネルギーリターンと反発性を発揮しながら、足中央部を安定させ、プレーヤーの足がしっかりと固定されるようサポートする。
サブリナ 1に施された刺繍は、ルーマニアの伝統的な建築とデザインを思い起こさせるもので、彼女の故郷を直接的に表現している。 さらに、サブリナ 1を履いたプレーヤーは、難しい試合の最中にも、足元に視線を落とすだけでインスピレーションを得ることができる。 斜めに入った空洞のスウッシュは、イオネスクが打ち破ってきた壁を象徴するデザインだ。
同コレクションには他にもパーカー、Tシャツ、ショートパンツ、クロスボディバッグがあり、すべてユニセックスの大人用サイズでの展開となる。 また、Dri-Fit ADVテクノロジーを取り入れ、リサイクル素材を80％以上使用したゲーム用ソックスも取り揃えている。
サブリナ 1とイオネスクのシグネチャーコレクションは、2023年夏、nike.comと一部の小売店で発売予定。