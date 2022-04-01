伴走者は視覚障がい者ランナーの強い味方

「ペースランナーは、視覚障がいランナーより速く走れなければなりません。安全を確保し、進歩を支えるためです」とヤチは話す。ヨウヨウとの伴走経験が最も長いヤチは、身体面のトレーニングだけでなく、本物の「きずな」を育む努力も重ねてきたと説明する。



いつも2人が走るときは、30cmの青いロープがヨウヨウの左手首とヤチの右手首を結ぶ。このロープがコミュニケーション手段となって、鏡像のように同じ動きができるようになる。



2人の歩幅とペースが一定なら、ロープは自然に緩む。リズムが揃って、完璧に同調している証拠だ。「2人のリズムが揃っていれば、走り方についてあれこれ話す必要はありません」とヤチは言う。