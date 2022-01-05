どんな天気でも活躍するウィメンズランニングウェア

寒い日はランニングに気乗りしないことがある。 でも、しっかり準備すれば、ぐんぐん走れる。 どんな天候でもランニングを楽しもう。 寒い日には次のようなランニングウェアがおすすめだ。

タイツまたはレギンス：ぴったりフィットするトレーニングタイツまたはレギンスをはくと、脚を暖かく保てる。

パンツまたはショートパンツ：寒さに応じて、ボトムスの重ね着が必要となる。 タイツの上にゆったりとしたパンツまたはショートパンツを合わせると保温性を高められる。