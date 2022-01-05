どんな天気でも活躍するウィメンズランニングウェア

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天候に応じたウィメンズランニングウェア
スタイリングのヒント
次のランニングに何を着たらいいか悩んでいるなら、 ここで天候別に紹介するウィメンズランニングウェアを参考にしてみよう。
最終更新日：2022年1月5日
この記事は6分で読めます
始めたばかりでアドバイスが必要なランナーにとっても、インスピレーションを求める熱心なランナーにとっても、何を着て走るかは重要だ。 快適ながらファッショナブル。どちらかを犠牲にする必要はない。 ここでは、ランニング時の天候ごとに、Nikeおすすめウィメンズランニングウェアをいくつか紹介する。
寒い日のランニングウェア
寒い日はランニングに気乗りしないことがある。 でも、しっかり準備すれば、ぐんぐん走れる。 どんな天候でもランニングを楽しもう。 寒い日には次のようなランニングウェアがおすすめだ。
- 長袖のインナー：インナーは第二の肌として機能するようにデザインされており、熱を身体の周りにキープする。
- シャツまたはタンクトップ：長袖のインナーに、トップスとしてシャツまたはタンクトップを重ね着すると、 肌の呼吸を妨げずに寒さをシャットアウトできる。
- タイツまたはレギンス：ぴったりフィットするトレーニングタイツまたはレギンスをはくと、脚を暖かく保てる。
- パンツまたはショートパンツ：寒さに応じて、ボトムスの重ね着が必要となる。 タイツの上にゆったりとしたパンツまたはショートパンツを合わせると保温性を高められる。
- パーカーまたはジャケット：ミッドウェイトのプルオーバーパーカーやジップパーカーを着ると、ミドルレイヤーとして機能し、身体の熱をキープできる。 天候によっては、アウターレイヤーとしてジャケットを羽織るのもよい。
暑い日のランニングウェア
暑い日には、身体を涼しく保つランニングウェアが必要だ。 重ね着せず、肌が呼吸できるようにしよう。
- ショートパンツまたはレギンス：好みに応じて、ショートパンツまたはレギンスをはこう。 レギンスの場合、Nike Dri-FITのように速乾性に優れた素材を選ぶといい。 このポリエステル素材は、汗を肌から逃がして蒸発させ、肌をさらりと涼しく保つ。
- スポーツブラ：特に暑い日や長距離ランの場合は、スポーツブラだけでもいい。 ナイキ Dri-FIT スウッシュ スポーツブラは、汗を逃がす速乾素材で涼しさと快適さをキープする。 トップローディングポケットには、鍵やスマートフォンなどの必需品を収納可能だ。
- タンクトップ：ナイキ スリーブレスタンクトップで腕を涼しく。 クロップ丈と長めの丈から選ぶことができ、どちらもスポーツブラの上に重ねて肌をカバーするのに最適だ。
雨の日のランニングウェア
雨の日のランニングには、身体をさらりとドライな状態に保つウェアと、トラクションのあるシューズが必要だ。
- 防水加工のジャケット：一番大事なアイテムは防水加工のジャケット。 多くのナイキ ランニングジャケットは、撥水加工のウーブン素材を使用し、フードを備えているため、長距離ランでも身体をドライにキープする。
- ランニングシューズ：走る場所の地形に応じて、濡れた地面でスリップしないようトラクションを発揮するランニングシューズが必要だ。
- ロードランニング：Nike ReactフォームとZoom Airテクノロジーを搭載したシューズを選ぼう。 ストライドがスムーズになる。 また、Storm-Treadアウトソールもおすすめだ。 さまざまなラグと、水分を排出する溝により、地面をしっかりグリップする性能を備えている。
- トレイルランニング：GORE-TEXテクノロジー搭載のシューズを選ぼう。アウトソールにバイクのタイヤをイメージしたラグを備え、不安定な地形でも安定性をもたらしてくれる。 GORE-TEXのアッパーは、軽量で優れた防水・防風性を持つ。
- レイヤーシステム：スポーツブラ、Tシャツ、レインジャケットなど、薄手のレイヤーを重ね着する。窮屈で汗だくにならずに、悪天候から身体を十分に保護できる。 それに、走り出してからレイヤーを自由に調節することもできる。
高負荷ランに適したウェア
長距離ランが好みでないという人には、 高負荷インターバルやスプリントドリルの方が合っているかもしれない。 でも、それに応じたワークアウトギアが必要だ。
- ハイインパクトスポーツブラ： ナイキ ハイサポート ブラなら、着圧感により揺れを最小限に抑えられる。 成型カップがバストの形を整え、背面でフィット感を調節できるデザインが特徴。息苦しさのない、快適なホールド感の一枚だ。
- タイツ：ナイキのトレーニングタイツはラインナップが幅広く、自分のスタイルに合ったものが必ず見つかる。 第二の肌のようにフィットするため、高負荷エクササイズに最適だ。 動いても、ずれずにぴったりフィットする。
- ランニングシューズ：高負荷ランの衝撃を吸収するランニングシューズが必要だ。 軽量で耐久性の高いフォームが滑らかなストライドを実現する、Nike ReactやFlyknitの ランニングシューズを選ぼう。 インソールとミッドソールの間に使用される素材が少ないため、足とフォームの距離が近く、反発力の高い履き心地となっている。 さらに、十分な厚みのあるフォームで、ハイインパクトランや長距離ランに最適なふんわりとした感覚が得られる。