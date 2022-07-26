裸足でのランニングにメリットはあるのでしょうか？

裸足（ベアフット）でのランニングについて、多くの人は自分と無関係で、路面によっては少し危険なものと考えているが、エキスパートによれば、長い目で見た場合にいくつかのメリットが考えられるという。 しかしそれは、シューズはもう要らないということなのだろうか？

第一、ベアフットランニングは最近始まったトレンドではない。 歴史家によれば、世界初のマラソンランナーであるフィリッピデスは、今から数千年前に、裸足で300マイルを走破したという。 ベアフットランニングへの関心が急速に高まったのは、クリストファー・マクドゥーガル著『Born to Run』が2009年に出版されたのがきっかけだった。この本では、岩の多い地形をサンダルや素足で走り抜けるインディアンのタラウマラ族が紹介されていたのだ。

次のランニングは素足で走ってみるべきか、それとも実績と定評のあるランニングシューズを履き続けるべきか？ ここでは、ベアフットランニングを試してみたい人が検討すべき重要な疑問について、エキスパートの答えを紹介する。