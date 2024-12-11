ローテーターカフの効果的な鍛え方をご紹介

ローテーターカフは1つのものだと思われがちだが、実際には4つの筋肉からなり、それぞれに固有の機能がある。 ローテーターカフを構成するのは以下の4つの筋肉だ。

棘上筋：肩の最上部にあり、腕を横に上げる外転の動きをサポートする。

棘下筋および小円筋：肩の背面にあるこの2つの筋肉が連動し、上肢と胴をつなぐ肩関節（球関節と呼ばれることも多い）を安定させ、外方向への動きをサポートする。 この関節は、腕をあらゆる方向へ動かせるようにする役割を担っている。

肩甲下筋：肩の前面にあるこの筋肉は、背中に手を伸ばすときの内転の動きをサポートする。

「日常生活で意識することはないかもしれませんが、間違いなくこれらの筋肉を使っています」とシュープは言う。 「肩にはもっと大きな筋肉もあり、それとは別にローテーターカフを鍛える人はほとんどいません。しかし、この部位を鍛えることには大きなメリットがあります」。