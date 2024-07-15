Nikeから、エネルギーリターンの最適化と二酸化炭素排出量の削減を目指したReactXテクノロジーが登場

今日Nikeが発表した最新作には、先進的なフォームテクノロジーであるReactXが採用されている。 5年間のテスト期間を経て改良されたこのフォームが搭載されているのは、インフィニティRN 4モデルだ。 改良されたフォームは、このコレクションに従来使用されてきたNike Reactフォームよりも高いエネルギーリターンを提供する。

このフォームは最適なランニングパフォーマンスの強化に役立つだけでなく、Nike全体の二酸化炭素排出量の削減にも貢献する。 このアップデートが発表されたプレスリリースによると、「ReactXは製造工程で消費するエネルギーを削減したことで、ミッドソール一足あたりの二酸化炭素排出量が43％以上削減され、エネルギーリターンが13％向上するように設計されている」という。

この目標を達成するために、Nikeのスタッフは5年間にわたって開発を再検討しながらテストを繰り返した。 テストの過程で、アスリートをデザインの中心に据えるさまざまな製造方法が検証された。 また、デザイナーは製造工程で二酸化炭素排出量を減らす方法についても評価を行った。