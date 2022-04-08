骨盤底理学療法士のアン・ヌワブエボが骨盤底について解説

骨盤底にトラブルを抱える人は多い。理学療法士のアン・ヌワブエボ博士（DPT）も、骨盤底のトラブルに気づかず生活していた一人。以前から悩まされていた痛みと頻尿の原因を理学療法士に指摘され、初めて治療可能な症状だと知ったくらいだ。たった数回で治癒した経験をきっかけに、博士は骨盤リハビリテーションの専門家に転身。同じような症状に悩む人を助けようと心を決めた。「ボディコネクト・フィジカルセラピー」創立者兼CEOを務めるアン・ヌワブエボ博士が、ホストのジャクリン・バイラーと一緒に、骨盤底機能不全が原因となる症状を改善してくれるエピソード。予防法や専門医の治療を受けるタイミングも指南してくれる。性別、健康レベル、妊娠や出産の経験にかかわらず、骨盤底が機能不全であっても、支障なく生活できるはず。博士おすすめの骨盤底筋エクササイズを実践しよう。