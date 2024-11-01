Nikeがペガサス 41の先進テクノロジーについて発表

商品の最新情報

最新ReactXフォームミッドソールを組み合わせたAir Zoomをペガサスシリーズで初めて搭載。エネルギーの反発性をより強化した新作シューズだ。

最終更新日：2024年11月1日
この記事は3分で読めます
Nikeがペガサス 41の先進テクノロジーについて発表

1983年の誕生以来、高い信頼性と耐久性で世界中のランナーに愛されてきたNikeのペガサスシリーズ。 間もなく発売されるペガサス 41は、従来のペガサスシリーズで人気の高い特徴をすべて受け継ぎながら、さらなる進化を遂げている。

2024年6月に発売予定のペガサス 41は、これまでのモデルと同じく耐久性と柔らかさを備えながら、画期的な新テクノロジーも採用したペガサスシリーズだ。

ペガサス 41に搭載された主要なイノベーションの1つは、ReactXフォームで作られたフルレングスのフォームミッドソール。 ペガサスシリーズで初めてReactXフォームを搭載し、シューズのサステナビリティーと全体的な耐久性も高めている。

ペガサス 41のReactXフォームは、ペガサス 40で使用されたNike Reactフォームよりエネルギーリターンが13％高い。 ミッドソールに使われたNike ReactXフォームは、従来のNike Reactフォームの製造工程と比べて使用するエネルギー量が少ないことから、二酸化炭素排出量を43％以上削減するデザインでもある。

また、ペガサス 41は前足部とヒールにAir Zoomユニットを搭載。 ReactXフォームミッドソールとAir Zoomユニットの組み合わせによって、他のペガサスシューズと変わらないクッショニングを実現している。 この組み合わせは足とシューズの反応も良好に保ち、ランニング中にグローブで包み込むような履き心地を提供する。

Nikeがペガサス 41の先進テクノロジーについて発表

ペガサス 41の開発にあたり、Nikeのデザイナーは毎日走るランナーを対象に調査を実施。ペガサスシリーズに何を補足すべきかを探った。 調査への回答に基づいて、デザイナーはペガサス 41シューズの耐久性と信頼性はもちろん快適な履き心地も追求。 アッパーにはエンジニアードメッシュを使用し、従来のモデルよりも通気性と快適性を強化している。

またペガサス 41は、画期的なDynamic Midfoot Fitシステムも新たに採用。 内側中央部のバンドにシューレースを結び付け、足全体を包み込むシステムだ。 このような中央部の構造によって、抜群に優れたサポート性、耐久性、快適なフィット感が実現する。

ペガサスシリーズに加わった新モデルは、新機能とサステナビリティーに配慮したデザインによって、フットウェアの革新的な未来を垣間見せる一足となっている。 ペガサス 41は、2024年6月にNike.comと一部の小売店で発売予定。

文：ジェシカ・ニーマイア

公開日：2024年5月1日

関連するストーリー

  • ランナーの声が導いた、ナイキ ボメロ 18誕生の裏側

    製品ニュース

    ランナーの声が導いた、ナイキ ボメロ 18誕生の裏側

  • ナイキ ペガサス プレミアムがAirでのランニングを一新

    製品ニュース

    ナイキ ペガサス プレミアムがAirでのランニングを一新

  • どんな地形でもスムーズに動ける、多用途なNike ペガサス ターボ ネクスト ネイチャー

    商品の最新情報

    どんな地形でもスムーズに動ける、多用途なNike ペガサス ターボ ネクスト ネイチャー

  • 長距離ランに最適なシューズとは

    購入ガイド

    長距離ランにおすすめのランニングシューズ

  • Nikeおすすめのニュートラルランニングシューズ

    購入ガイド

    Nikeおすすめのニュートラルランニングシューズ