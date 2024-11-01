Nikeがペガサス 41の先進テクノロジーについて発表

ペガサス 41の開発にあたり、Nikeのデザイナーは毎日走るランナーを対象に調査を実施。ペガサスシリーズに何を補足すべきかを探った。 調査への回答に基づいて、デザイナーはペガサス 41シューズの耐久性と信頼性はもちろん快適な履き心地も追求。 アッパーにはエンジニアードメッシュを使用し、従来のモデルよりも通気性と快適性を強化している。



またペガサス 41は、画期的なDynamic Midfoot Fitシステムも新たに採用。 内側中央部のバンドにシューレースを結び付け、足全体を包み込むシステムだ。 このような中央部の構造によって、抜群に優れたサポート性、耐久性、快適なフィット感が実現する。

ペガサスシリーズに加わった新モデルは、新機能とサステナビリティーに配慮したデザインによって、フットウェアの革新的な未来を垣間見せる一足となっている。 ペガサス 41は、2024年6月にNike.comと一部の小売店で発売予定。