Nike Women by Yoonアパレルコレクションでは、スポーツ、スタイル、個性をミックス。

Nike Women by Yoonアパレルコレクションでスポーツ、スタイル、自己表現を融合
製品ニュース
デザイナーのユン・アンとテニス界のスター大坂なおみが新たなコラボでデザイナーズファッションとテニスを融合。
- Nikeとファッションデザイナー、ユン・アンとの最新コラボレーションであるNike Women by Yoonは、伝統的なテニススタイルを覆す女性用アパレルコレクション。
- さらにこのコラボレーションでは、大坂なおみの全米オープン復帰戦に向けて、アンと大坂が共同でデイセッションとナイトセッション用のカスタムキットをデザインする。
- Nike Women by Yoonコレクションの一部の商品は、2024年8月27日からnike.comと一部のNikeリテール直営店で販売されている。
スタイリッシュでアクティブな世界中の女性たちに新たな喜びが訪れる。Nikeとファッションデザイナーのユン・アンとの最新のコラボレーションにより、女性らしさと個性をスポーツに融合させ、クラシックなテニススタイルに新たな解釈を加えたアパレルコレクション「Nike Women by Yoon」が誕生した。
アンのデザインは、既存の枠にとらわれないテニススタイルが特徴。ビンテージの学生服のカラーやクラシックなスポーツスタイルに着目し、反逆的でアナーキーなティーンの美学を想起させるアイテムを生み出した。コレクションでは、カーディガン、テニススカート、ポロシャツ、バーシティジャケット、スポーツブラを展開。シェニール織りのバーシティパッチやYA for Nike Courtのロゴなど、伝統的なディテールをリミックスし、クラシックなテニススタイルに個性的で現代的なセンスを盛り込んでいる。クラシックなデザインに現代的なエネルギーとエッジを融合し、意外性のあるカッティングを施したこれらのアイテムは、コートの内外で、アイテム同士を組み合わせても、単独でも着用できる。
このキャンペーンで特にエキサイティングなのは、Nikeとアンが、テニスチャンピオンの大坂なおみとタッグを組むことだ。2023年7月に母になって以来初のチャンピオンシップとなる全米オープンでのコート復帰に向けて、唯一無二の試合用キットを制作。大坂のカスタムスタイルは緑と黒を基調とし、コレクションでは、パフォーマンスドレスやウォークオンスカート、特大のリボンのついたジャケットなどのアイテムで、彼女の特徴的なプレイを表現している。
大坂はこの試合用キットのビジョンについてこう語っている。「コートに入ると自分が変わる瞬間があり、プレイを心から楽しんでいます。このウェアを見た人にも、その感覚を体験してほしいというのが、私にとって大きなモチベーションになっています」
このブランドキャンペーンは、2023 Nike x Ambushフットボールコレクションを始め、アンがNikeと過去に手掛けたコラボレーションのテーマに基づくもので、女性らしさ、ファッション、ファンタジーの世界、ポップカルチャーに対するアン独自の視点を生かしている。大坂をキャンペーンのミューズに、アンをデザイナーに起用し、スポーツとファッションの垣根を越えた2人のリーダーを結びつけたNikeは、女性のユニークな個性とスタイリッシュな感性を際立たせる変革的なデザインを生み出した。
「私たちは女の子の世界に生きています。なおみのオンコートスタイルやコレクションでそれを体現したいと思いました」とアン。「なおみのスタイルについては、彼女がビジョンを示してくれました。デザイナーとしての私の役目は、彼女がコートに入った時に自信と心地良さを感じ、100％の力を発揮できるようにすることでした。このコレクションは、その考えの延長線にあり、女性が自分らしさを引き出し、自分のスタイルを高められるようにすることが目的です」
Nike Women by Yoonコレクションの一部の商品は、2024年8月27日からnike.comと一部のNikeリテール直営店で発売されており、今後もアイテムが増える予定だ。