Nike Women by Yoonアパレルコレクションでは、スポーツ、スタイル、個性をミックス。

スタイリッシュでアクティブな世界中の女性たちに新たな喜びが訪れる。Nikeとファッションデザイナーのユン・アンとの最新のコラボレーションにより、女性らしさと個性をスポーツに融合させ、クラシックなテニススタイルに新たな解釈を加えたアパレルコレクション「Nike Women by Yoon」が誕生した。

アンのデザインは、既存の枠にとらわれないテニススタイルが特徴。ビンテージの学生服のカラーやクラシックなスポーツスタイルに着目し、反逆的でアナーキーなティーンの美学を想起させるアイテムを生み出した。コレクションでは、カーディガン、テニススカート、ポロシャツ、バーシティジャケット、スポーツブラを展開。シェニール織りのバーシティパッチやYA for Nike Courtのロゴなど、伝統的なディテールをリミックスし、クラシックなテニススタイルに個性的で現代的なセンスを盛り込んでいる。クラシックなデザインに現代的なエネルギーとエッジを融合し、意外性のあるカッティングを施したこれらのアイテムは、コートの内外で、アイテム同士を組み合わせても、単独でも着用できる。

このキャンペーンで特にエキサイティングなのは、Nikeとアンが、テニスチャンピオンの大坂なおみとタッグを組むことだ。2023年7月に母になって以来初のチャンピオンシップとなる全米オープンでのコート復帰に向けて、唯一無二の試合用キットを制作。大坂のカスタムスタイルは緑と黒を基調とし、コレクションでは、パフォーマンスドレスやウォークオンスカート、特大のリボンのついたジャケットなどのアイテムで、彼女の特徴的なプレイを表現している。