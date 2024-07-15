Nikeからヴェイパーフライ 3 レースシューズが登場

Nikeは最新のランニングシューズ、ヴェイパーフライ 3を発表。 Nikeのレースシューズの最新作であるこのシューズは、履いたときに高いエネルギーリターンと安定性を発揮するよう設計されている。 また、こうした機能を強化するため、ミッドソールの形状やFlyknit糸のアッパーなど、ヴェイパーフライ 3には最新のデザインテクノロジーを取り入れている。

ヴェイパーフライ 2の成功の勢いをそのままに、Nikeのデザイナー陣は、アップデートとリフレッシュに際して常にアスリートを中心に据えながら、新バージョンに向けた研究と開発を継続。 その結果、エネルギーリターンが向上し、よりシームレスな体重移動、つまりシューズ内での滑らかな履き心地が実現した。

シューズの発売を発表したプレスリリースによると、Nikeのデザイナー陣はシューズを進化させることに心血を注いだ一方で、前作のシューズを構成するパーツ、つまり、フルレングスのカーボンファイバー製FlyplateとZoomXミッドソールも引き続き採用した。いずれも推進力を高める要素となっている。 人気のミッドソールは凸型デザインで、前足部の反発力のある安定性と相まって、スムーズな体重移動で足運びをサポートする。