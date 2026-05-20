どんなワークアウトにも最適な究極のイヤフォン、Nike x Powerbeats Pro 2が発売

ナイキ x Powerbeats Pro 2は、旧モデルに比べて機能が追加されているため、幅広いアクティビティやアスリートに最適なイヤホンです。

激しいワークアウト中でも、しっかりとしたフィット感が必要で、イヤホンが抜け落ちるのを望まないランナーやアスリート

ランニング、サイクリング、筋力トレーニング、ヨガ、ダンスフィットネスなど、さまざまな方法でトレーニングを行い、すべてに同じイヤホンを使用したいアスリート

フィットネスウォッチやスマートフォンを見ることなく、イヤホンからリアルタイムでコーチングやランニングデータを受け取りたいNike Run Clubアプリユーザー

進捗状況を追跡するために心拍数のデータが必要で、その情報を得るために複数のデバイスを使用したくないアスリート

ナイキ x Powerbeats Pro 2は、非常に多くの主要機能とイノベーションを融合させているため、Nikeアスリートの レブロン・ジェームズは、ゴルフをプレイする際はいつでもこのスペシャルエディションのイヤホンを使用しています。

「Beatsを使い始めた初日からオリジナルのPowerbeatsを使っている。Powerbeats Pro 2は、トレーニング、リカバリー、日常生活など、日々のルーティンに必要なものをすべて備えている」と彼は言います。「これは単にお気に入りのイヤホンというだけでなく、パフォーマンスに妥協しないすべての人に向けて作られたもの。」