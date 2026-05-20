どんなワークアウトにも最適な究極のイヤフォン、Nike x Powerbeats Pro 2が発売

どんなワークアウトにも最適な究極のイヤホン、Nike x Powerbeats Pro 2が発売
製品ニュース
ノイズをシャットアウトして、目標に集中力をキープ。ナイキ x Powerbeats Pro 2の機能と購入場所について、知っておくべきポイントをご紹介します。
適切なイヤホンを持っていなければ、気を散らすものを遮断してゲームに集中するのは難しいかもしれません。新しいチームメイトをご紹介します。ナイキ x Powerbeats Pro 2は、プレミアムサウンド、しっかりとフィットするイヤーフック、さらには心拍計を内蔵。その他の魅力的な機能も備え、集中力を維持するための優れたアイテムです。
このイヤホンは2026年3月20日に世界に向けて発売され、Nike.com、Apple.com、一部のAppleストアで購入可能です。
主な特徴
オリジナルのPowerbeats Proと同様に、2代目も汗に強く、リスニング時間は9時間、またAppleのヘッドホンチップを搭載しています。しかしNike Powerbeats Pro 2は、その成功をベースに、幅広い改良を行っています。機能の一部を紹介しよう。
アクティブ ノイズキャンセリングと外音取り込みモード
すべての音を遮断することは、多くのトレーニング状況で有用ですが、時には、混雑した通りを走っているときや屋外で自転車に乗っているときなど、ある程度の音を聞くことが必要になります。ナイキ Powerbeats Pro 2は、その両方を備えています。
心拍数モニタリング
アメリカ心臓協会によれば、心拍数を把握することで、心臓の健康状態や体力をモニタリングすることができます。たとえば、ワークアウトの強度を確認し、必要に応じて調整することができます。ナイキ Powerbeats Pro 2には心拍数モニタリングが内蔵されているため、追加のデバイスは必要ありません。
すっきりとしたスタイリッシュなデザイン
Powerbeats Proと比較して、この新しいバージョンはより軽く、充電ケースも小さくなっています。そのため、どこへ行くときも使いやすく、持ち運びも簡単です。さらに、Beats初のアイコニックなブランディングとして、左のイヤホンにシグネチャーの「b」ロゴ、右のイヤホンにNike Swooshを配しています。2色使いのスタイルで、各イヤホンにはボルトカラーとマットブラックの組み合わせてパフォーマンスとイノベーションを象徴。さらに耐汗性と耐水性も備えています。
Apple H2ヘッドホンチップ
プレミアムヘッドフォン用に設計された高性能チップであるApple H2は、Apple H1チップと比較して処理速度が高速です。これにより、ノイズキャンセリング、オーディオの適応性、電力効率がすべて向上します。たとえば、ナイキ Powerbeats Pro 2は、バッテリー駆動時間が最長45時間です。
個々にフィットするデザイン
世界最高のイヤホンでも、フィット感が良くなければ引き出しにしまわれてしまうでしょう。そのため、Nikeはナイキ x Powerbeats Pro 2に、ずれを防ぐしっかりとフィットするイヤーフックを備えました。また、イヤーチップには5つのサイズがあるため、動いているときでもぴったりとフィットする最適なサイズを見つけることができます。
Nike Run Clubアプリとの連携
レースで走ったことがない人も、定期的にマラソンに参加している人も、Nike Run Clubアプリには必要なものがすべて揃っています。アプリは、トレーニングのヒント、進歩に役立つ重要なデータ（ペース、位置情報、距離、高低差、心拍数、マイルスプリット）、そしてモチベーションを維持するためのチャレンジを提供します。ナイキ x Powerbeats Pro 2はアプリと連携しているため、最も必要なときにコーチングの力を得ることができます。
ナイキ x Powerbeats Pro 2を入手すべき人は？
ナイキ x Powerbeats Pro 2は、旧モデルに比べて機能が追加されているため、幅広いアクティビティやアスリートに最適なイヤホンです。
- 激しいワークアウト中でも、しっかりとしたフィット感が必要で、イヤホンが抜け落ちるのを望まないランナーやアスリート
- ランニング、サイクリング、筋力トレーニング、ヨガ、ダンスフィットネスなど、さまざまな方法でトレーニングを行い、すべてに同じイヤホンを使用したいアスリート
- フィットネスウォッチやスマートフォンを見ることなく、イヤホンからリアルタイムでコーチングやランニングデータを受け取りたいNike Run Clubアプリユーザー
- 進捗状況を追跡するために心拍数のデータが必要で、その情報を得るために複数のデバイスを使用したくないアスリート
ナイキ x Powerbeats Pro 2は、非常に多くの主要機能とイノベーションを融合させているため、Nikeアスリートの レブロン・ジェームズは、ゴルフをプレイする際はいつでもこのスペシャルエディションのイヤホンを使用しています。
「Beatsを使い始めた初日からオリジナルのPowerbeatsを使っている。Powerbeats Pro 2は、トレーニング、リカバリー、日常生活など、日々のルーティンに必要なものをすべて備えている」と彼は言います。「これは単にお気に入りのイヤホンというだけでなく、パフォーマンスに妥協しないすべての人に向けて作られたもの。」
よくある質問
ナイキ x Powerbeats Pro 2はいつ発売されますか？
SNKRSでの先行購入抽選会の後、2026年3月20日に発売されたこのイヤホンは、現在Nike.com、Apple.com、一部のAppleストアで購入可能です。
ナイキ x Powerbeats Pro 2はワークアウトに適していますか？
このイヤホンは、長いバッテリー寿命、軽量設計、耐汗性と耐水性、心拍数モニタリング、Nike Run Clubアプリとの連携などの機能により、ほぼすべてのアクティビティにおいてパフォーマンスの面で際立っています。
ナイキ x Powerbeats Pro 2の新機能は何ですか？
このスペシャルエディションのイヤホンは、AppleのH2ヘッドフォンチップを使用しています。以前のバージョンではApple H1チップを使用していました。つまり、パフォーマンスが向上し、バッテリー寿命が延びています。また、このイヤホンはより軽量で小型化され、革新的でスタイリッシュなデザイン。さらに心拍数モニタリングも内蔵されています。