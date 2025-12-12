Nike Mindテクノロジーは、Nime Mindサイエンス部門が初めて発表する独自技術です

Nikeマインドサイエンス部門初の開発技術、Nike Mindテクノロジーとは
製品ニュース
アスリートの試合前後のルーティンに最適なフットウェア プラットフォームが新登場。マインドを整え、集中し、今この瞬間にもっと集中できるようにサポートします。
一貫したトレーニングと強い規律が優れたアスリートを作る。これは誰もが知るところです。しかし、卓越したアスリートになる要件として、しばしば見過ごされがちなことがあります。それは競技のプレッシャーを乗り越えるメンタル面の強さや自信です。
こうしたスキルの向上をサポートするべく、Nikeマインドサイエンス部門は過去数年間にわたり、スポーツの準備段階やパフォーマンス、リカバリー、マインドセットにおける無意識の側面について、研究を重ねました。そして、これらの各要素への作用を通じ、アスリートの心身のニーズに応える製品の開発研究を進めてきました。感覚運動の神経科学における研究知見も応用し、これまで以上にアスリートのニーズを包括的に理解し、最適なトレーニングやメンタル面のピークでのパフォーマンス、より効果的なリカバリーをサポートすることを目指しました。
この研究の成果としてNike Mindテクノロジーが誕生し、フットウェアラインに取り入れられました。神経科学とデザインを融合させ、試合前のルーティンや試合後のリカバリーをサポートする、Nikeシューズ初の試みです。
「Nike Mindは、感覚に働きかけることで足、身体、心を目覚めさせるという新たなフットウェアのコンセプトです」と、イノベーション事業部門長兼クリエイティブ ディレクターのエリック・アバールは言います。「パフォーマンスのパラダイム転換であり、アスリートのパフォーマンス向上を目指す未来的なアプローチです」
Nike Mindテクノロジー
この1つのテクノロジーを異なるスタイルを表現するため、2つのモデルをリリースします。ミュールのMind 001とスニーカーのMind 002です。2026年1月にメンズとウィメンズの両ラインにて実店舗とオンラインで発売した本製品は、試合前後の着用に最適。
いずれのスタイルにも、シューズのソールに22個の立体ノードを解剖学的に配置した、Nike Mindの構造を搭載しています。各ノードはピストンのようなリズムで独立して動き、脳の感覚領域につながる主要な圧力ポイントに働きかけます。Nike Mindシューズのノードは、足裏の感覚受容体に作用し、その感覚を増幅。一歩踏み出すたびに独特の感覚体験を得られます。
Nikeマインドサイエンス部門の神経科学者は開発期間中、機械的センサーや筋肉からの電気信号、そして脳のリズムを利用して、Nike Mindテクノロジーが神経系と脳に与える影響を調査しました。その結果、足から感じる独特の感覚がアスリートの感覚を刺激し、身体と心のつながりを強化し、安定性や運動効率、集中力、マインドフルネスを向上させることが確認されました。そしてその結果、アスリートが今のこの瞬間にもっと集中しやすくなることも分かりました。Nike Mindの構造は、脳の感覚運動に働きかけることで、デフォルトモード ネットワークを解除し、アスリートの集中力をより高めます。
「45年間、Nikeは筋肉の動き、関節の動き、酸素によるパフォーマンスの向上など、身体動作を研究してきました」と、NIKE, Inc.でVPとチーフ サイエンス オフィサーを兼任するマシュー・ナース博士は言います。「今、私たちは心の領域にまで手を伸ばしています。知覚、注意、感覚フィードバックを研究することで、脳と体がどのように連携しているかを明らかにしています。より速く走ることだけでなく、もっと今この瞬間を意識し、集中し、回復力を高めることが大切です。それがパフォーマンスにおける次のフロンティアです」
感覚体験を高めるマインドフルなデザイン
デザインプロセスでは、アスリートの感覚体験を高めつつ、シューズのイノベーションを前面に打ち出すために、一つひとつの素材やディテールにこだわりました。例えば、どちらのシューズも全体として、スピードや前方への動きを際立たせず、あえて方向性を感じさせないデザインにしています。これはユーザーがゆっくりと落ち着いて、今この一瞬に集中し、心のバランスを見出しやすくするためです。
Mind 001ミュールは足入れしやすいスリップオンで、楽に履けるデザインです。通気孔を配した素材で快適さと通気性を確保。さらにテキスタイルのトップクロスがノードのダイナミックな動きを可能にし、感覚をよりはっきりと感じられる設計です。カラーバリエーションは4色を予定。
Mind 002も通気性と快適性の両方を重視しています。しかしその一方で、シューレースで足をプラットフォームにより近い位置で固定して一体感を高め、感覚をよりはっきりと感じられるようにしています。快適性と感覚体験を高めるために、柔らかく通気性のある素材が全体に使用されています。また、成形ヒールとソックライナー、ヒール後部のプルタブで履きやすいデザインです。カラーバリエーションは4色展開で開始予定。
Nike Mindシリーズは2026年1月に発売予定。価格設定は95ドル～、サイズは大人用にて。