Nike Mindテクノロジーは、Nime Mindサイエンス部門が初めて発表する独自技術です

一貫したトレーニングと強い規律が優れたアスリートを作る。これは誰もが知るところです。しかし、卓越したアスリートになる要件として、しばしば見過ごされがちなことがあります。それは競技のプレッシャーを乗り越えるメンタル面の強さや自信です。

こうしたスキルの向上をサポートするべく、Nikeマインドサイエンス部門は過去数年間にわたり、スポーツの準備段階やパフォーマンス、リカバリー、マインドセットにおける無意識の側面について、研究を重ねました。そして、これらの各要素への作用を通じ、アスリートの心身のニーズに応える製品の開発研究を進めてきました。感覚運動の神経科学における研究知見も応用し、これまで以上にアスリートのニーズを包括的に理解し、最適なトレーニングやメンタル面のピークでのパフォーマンス、より効果的なリカバリーをサポートすることを目指しました。

この研究の成果としてNike Mindテクノロジーが誕生し、フットウェアラインに取り入れられました。神経科学とデザインを融合させ、試合前のルーティンや試合後のリカバリーをサポートする、Nikeシューズ初の試みです。

「Nike Mindは、感覚に働きかけることで足、身体、心を目覚めさせるという新たなフットウェアのコンセプトです」と、イノベーション事業部門長兼クリエイティブ ディレクターのエリック・アバールは言います。「パフォーマンスのパラダイム転換であり、アスリートのパフォーマンス向上を目指す未来的なアプローチです」