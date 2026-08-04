キーリー・ホジキンソン初のNikeシグネチャー コレクションが登場。さまざまなランニングシューズとアパレルをご紹介。

Keely Hodgkinsonコレクションでは、ランニングシューズに加えて、全身コーデを楽しめるアパレルも一部展開している。革新的なNike素材を採用したAeroSwiftとPro Sculptの各セットは、ホジキンソンらしいスタイルを反映しながら、ランナーに必要な機能性を備えている。

AeroSwiftセット：AeroSwift ポケット クロップトップとタイトな13cm丈のショートパンツを身に着ければ、ホジキンソンのようなスタイルを楽しめるはずだ。普通のスポーツウェアではない。ワンランク上のパフォーマンスを追求したアイテムだ。Dri-FIT ADVテクノロジーを採用したこのセットは、夏の暑さの中でも涼しくドライな状態をキープしてくれる。レース当日の必需品を収納できる便利なポケットを備えている。どのアイテムも、ずれにくいフィット感で快適さが続く。

ナイキ Pro Sculptセット：カバー範囲が広いものを好むならこのシリーズを選ぼう。ナイキ Pro Sculptでは、ロングスリーブ トップスと13cm丈のショートパンツも展開している。同系色のグラフィックと、サテン素材の大胆なSwooshが、ひと味違う存在感を演出している。Nikeのシグネチャーであるトルネードロゴなど、繊細なデザインディテールには、ホジキンソンへのオマージュが込められている。