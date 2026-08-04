キーリー・ホジキンソン初のNikeシグネチャー コレクションが登場。さまざまなランニングシューズとアパレルをご紹介。

中距離走の王者、キーリー・ホジキンソンが初のNikeシグネチャーコレクションをリリース
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中距離界のチャンピオン、キーリー・ホジキンソンが、初のNikeシグネチャーシューズとアパレルコレクションを発表した。Keely Hodgkinsonシグネチャーアスリートコレクションでは、ロードやトラック向けの人気Nikeランニングシューズ4モデル、ボメロ プラス、ペガサス 42、ヴェイパーフライ 4、ビクトリー 2を、ホジキンソンならではのデザインで展開する。シューズとコーディネートできるアパレルコレクションでは、AeroSwiftやNike Pro Sculptの革新的な素材テクノロジーを採用したトップスとショートパンツを展開する。このコレクションは、2026年7月16日に、Nike.comおよび一部の販売店で世界同時発売された。
この記事のポイント
- 英国を代表する中距離ランナー、キーリー・ホジキンソンが、初のNikeシグネチャーシューズとアパレルコレクションを発表した。大胆でエレガントなブラックを基調に、メタリックゴールドのアクセントでコントラストを効かせたデザインが特徴だ。
- フットウェアには、ロードランニング、トラック、レーシングカテゴリーのアイコニックなモデル、ボメロ プラス、ペガサス 42、ヴェイパーフライ 4、ビクトリー 2を、新たなカラーで展開。
- 同時に展開されるアパレルコレクションには、Nikeの高機能素材であるAeroSwiftとNike Pro Sculptを採用した2種類のショートパンツセットが含まれる。
- このコレクションは、2026年7月16日の世界同時発売後、Nike.comおよび一部の販売店で購入できる。
キーリー・ホジキンソンとは？
スピードと洗練されたスタイルで知られるキーリー・ホジキンソンは、グレーター・マンチェスター出身の英国を代表する中距離ランナーだ。世界トップクラスの中距離ランナーである彼女は、2019年からNikeアスリートとして活動し、Nikeのリサーチャーやデザイナーとともに、エリートランナーに加え、日常的にランニングを楽しむ人に向けた製品開発に携わっている。Keely Hodgkinsoコレクションは、彼女にとって初のNikeシグネチャーコレクションだ。
キーリー・ホジキンソンはどのランニングシューズを履いている？ その理由は？
このコレクションで展開されるランニングシューズは、路面やトラックでのトレーニングからレースまで、あらゆるシーンに対応する。ここでは、日々のトレーニングからレース当日まで、ホジキンソンがそれぞれのシューズをどのような目的で使い分けているかを紹介しよう。
- リカバリーラン：リカバリーランでは、ホジキンソンはボメロ プラスを選ぶ。抜群のクッショニングを感じる履き心地と、柔らかいフルレングスのZoomXミッドソールが特長のボメロ プラスは、女性が女性のためにデザインしたシューズだ。
- 日々のトレーニング：ホジキンソンが日々のランニングに選ぶのは、ペガサス 42だ。湾曲したフルレングスのAir ZoomユニットとReactXフォームミッドソールにより、反発力が高められている。この構造が生み出す力強いエネルギーリターンが、日々のトレーニングを支えている。
- インターバルとレース当日：インターバルトレーニングでは、ホジキンソンが真っ先に選ぶのがヴェイパーフライ 4である。フルレングスのカーボンファイバー製FlyplateとZoomXクッショニングが生み出す力強い推進力を感じられるためだ。ヴェイパーフライ 4は、長距離レースにも短距離にも理想的なランニングシューズだ。
- トラックレース：中距離トラックイベントに出場する際、ホジキンソンが選ぶのは革新的なNike Airテクノロジーを搭載した長距離用シューズ、ビクトリー 2だ。Air ZoomユニットとZoomXフォーム、カーボンファイバー製プレートを備え、力強く安定感のある履き心地を実現している。
Keely Hodgkinsonコレクション：注目のランニングアパレル
Keely Hodgkinsonコレクションでは、ランニングシューズに加えて、全身コーデを楽しめるアパレルも一部展開している。革新的なNike素材を採用したAeroSwiftとPro Sculptの各セットは、ホジキンソンらしいスタイルを反映しながら、ランナーに必要な機能性を備えている。
AeroSwiftセット：AeroSwift ポケット クロップトップとタイトな13cm丈のショートパンツを身に着ければ、ホジキンソンのようなスタイルを楽しめるはずだ。普通のスポーツウェアではない。ワンランク上のパフォーマンスを追求したアイテムだ。Dri-FIT ADVテクノロジーを採用したこのセットは、夏の暑さの中でも涼しくドライな状態をキープしてくれる。レース当日の必需品を収納できる便利なポケットを備えている。どのアイテムも、ずれにくいフィット感で快適さが続く。
ナイキ Pro Sculptセット：カバー範囲が広いものを好むならこのシリーズを選ぼう。ナイキ Pro Sculptでは、ロングスリーブ トップスと13cm丈のショートパンツも展開している。同系色のグラフィックと、サテン素材の大胆なSwooshが、ひと味違う存在感を演出している。Nikeのシグネチャーであるトルネードロゴなど、繊細なデザインディテールには、ホジキンソンへのオマージュが込められている。
Keely Hodgkinsonコレクションのシグネチャーデザイン
その洗練されたデザインは大胆な存在感を放ち、ホジキンソンのパフォーマンスと個性を色濃く反映している。コレクションのブラックを基調としたデザインは、ホジキンソンの揺るぎない自信と冷静さへのオマージュだ。各アイテムにあしらわれたメタリックゴールドのアクセントは、彼女のスタイルや気迫、そして功績を象徴している。さらに、ディテールにもこだわりが光る。ランニングシューズにあしらった取り外し可能な「KH」チャームがそのひとつだ。
ホジキンソンは、コレクションの開発とデザインに深く関わり、日常的にランニングを楽しむランナーとエリートランナーの両方のニーズをコレクションに反映できるよう、Nikeのリサーチャーやデザイナーへ貴重なフィードバックを提供した。
「自分のNikeコレクションを持てるなんて、夢がかなった気分だ」と、800m走で世界屈指のスピードを誇る女子ランナーとして知られるホジキンソンは語る。「大きな夢には追い続ける価値があると、このコレクションを通じて若い世代の女性たち、皆に伝えたいです。自分を信じて懸命に努力すれば、どんな夢だって叶えられます」
Keely Hodgkinsonコレクションは、2026年7月16日に、Nike.comおよび一部の販売店で世界同時発売された。
Keely Hodgkinsonコレクションに関するよくある質問
Keely Hodgkinsonコレクションとは？
Keely Hodgkinsonコレクションは、Nikeアスリートであるホジキンソン初のシグネチャーコレクションだ。4種類のランニングシューズと、シューズに合わせてコーディネートできるアパレルを展開する。
コレクションに含まれるランニングシューズは？
Keely Hodgkinsonコレクションには、ボメロ プラス、ペガサス 42、ヴェイパーフライ 4、ビクトリー 2が含まれる。
Keely Hodgkinsonコレクションに含まれるパフォーマンスウェアは？
Keely Hodgkinsonコレクションのアパレルは、2種類のセットを展開している。AeroSwift ポケット クロップトップと13cm丈のタイト ショートパンツのセット、そしてNike Pro Sculpt ロングスリーブトップと13cm丈のショートパンツのセットだ。
ナイキ ビクトリー 2とは？
ナイキ ビクトリー 2は、スピードを追求して設計された中長距離用シューズで、記録更新を目指す中距離ランナーに最適だ。さらに、推進力と安定性を兼ね備えており、いずれも長距離ランで役立つ特長だ。
Keely Hodgkinsonコレクションはどこで買える？
Keely Hodgkinsonコレクションは、Nike.comと世界各地の一部販売店で購入できる。