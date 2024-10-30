Nikeが初のブレイキン用シューズ、ナイキ ジャムを発売

Nikeは2024年夏に、ブレイキン用にデザインされた初のシューズとアパレルのコレクションをリリースする。 大胆なグラフィティのストリートデザインで知られる著名アーティスト、フューチュラとのコラボによるデザイン。BボーイやBガールのスタイルを忠実に継承しながら、パフォーマンスを向上させることを目指した。

「見事なシューズが完成した」とフューチュラは言う。 「ジャムは、ダンサーが快適に履きこなせて思いのままにパフォーマンスできるよう、一から作られた、これまでにない素晴らしいモデルです」

6年間にわたる研究と、あらゆるレベルのブレイカーを対象に実施したテストから得たデータを基に、ナイキ ジャムは開発された。 完成したシューズは、滑らかな床、アスファルト、コンクリートなど、路面の状態を問わず滑るように動くブレイカーの能力を最大限に高める。 ドロップイン式ミッドソールのフォームがクッション性を発揮して足を保護し、ラバーカップソールと地面との一体感で、ブレイカーの最高のパフォーマンスをサポートする。

ナイキ ジャムは機能性とスタイルを両立。高い性能が求められる場面だけでなく、普段使いでも活躍するデザインだ。 ナイキ ジャムの3つのカラーモデルには、スポーツのルーツに敬意を表する要素が採用されている。 雰囲気を盛り上げようとDJやMCが使うターンテーブルやマイクなどの機器をヒントにしたのは、ブラックとガムのカラーデザイン。 何が落ちているかわからない路面から身を守るためにブレイカーが使用する段ボールが着想源になったのは、タンとブラックのカラーモデルだ。 フューチュラとのコラボレーションから生まれたブラックとホワイトのカラーは、フューチュラを象徴する1980年の作品、ブレイクトレインがベースになっている。