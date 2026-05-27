Nike Air Works：世界8都市から3Dプリントのエア マックスシューズが誕生
製品ニュース
2026年5月の初回プログラムでは、世界中の8人のデザイナーがNike本社に集まり、3Dプリントによる限定版のエア マックスを制作する。Air Max Day 2027に先立ち、今後のエア マックス発売について知っておくべきポイントを紹介しよう。
- Air Worksは研究、開発、デザインのプログラムで、最初のプログラムは2026年5月に開催される。世界8都市から有望なデザイナーが個別にオレゴン州ビーバートンにあるNike本社に集まり、Nikeのデザイナーやエンジニアと共に3日間集中的な学習と指導を行う。
- Air Worksの目標は、Nikeの40年にわたるAirイノベーションを土台に、NikeエキスパートとNike製品の着用者とのコラボレーションを通じてNike Airの未来を確かなものにすることだ。
- 各デザイナーは、Zellerfeld Shope Companyとのパートナーシップにより、独自の3Dプリントによるエア マックスのスタイルを作り上げる。これは、個人の個性とスタイルを反映しながら、文化とコミュニティへのオマージュを表現するもの。
- このプログラムのクライマックスとなるのは、各Air Works参加者の限定版エア マックスデザインの発売。これは、Air Max Day 2027に向けて、来年を通して各参加者のコミュニティ内で祝うもの。
1978年、Nikeの画期的なクッション性を備えたAirテクノロジーの導入とNike テイルウィンドのデビュー以来、デザイナーたちは人気のNike エア マックスのスタイルに革新をもたらし、世界中のコミュニティで新たに熱心なファンを多く獲得してきた。
今回Nikeは、次世代の エアマックスのデザインとイノベーションにインスピレーションを与えるために、エキサイティングな新プログラム「Air Works」を立ち上げた。Nike スポーツウェア初のエア マックス グローバル研究、開発、デザインプログラムは、2026年5月11日から14日まで開催され、世界各地の都市から8人の新進デザイナーがオレゴン州ビーバートンにあるNikeのフィリップ・H・ナイト・キャンパスに集まる。
「Air Worksは、エアマックスの文化的影響を称え、世界のクリエイティブなコアグループに、その未来がどのようなものになるかを想像してもらうためのものです」とNike スポーツウェアのVP兼クリエイティブディレクターであるアンディ・ケインは語る。「また、エア マックスの歴史、イノベーション、インスピレーションを深く掘り下げ、外部の視点とNikeだけが持つツール、人材、能力を融合させ、エア マックスが今の世代にとって何を意味するのかを再定義する機会でもあります。」
北京、ロンドン、ロサンゼルス、ニューヨーク、パリ、上海、ソウル、東京から集まった有望なデザイナーたちは、Nikeの製品デザイナーやエンジニアと直接学び、共に仕事をしながら、指導を受け、実践的な知見を得ることになる。彼らは、40年にわたるエア マックスのイノベーションを礎に、限定版のカルチャー系アイテムを好む次世代のスニーカー愛好家や、3DプリントによるNikeのフットウェアテクノロジーに興味を持つファンのために、エア マックスを通じた新たな文化的表現の創出に寄与する。
3日間のプログラムは、エア マックスのあらゆる要素に没入できる体験となり、世界中のデザイナー、社内のメンター、外部のクリエイターによる実践的なコラボレーションが繰り広げられる。さらに、このAir Worksデザイナーの最初のクラスは、NikeのAir Manufacturing Innovation施設、Nikeスポーツリサーチラボ、Nikeアーカイブ部門、ブルーリボンスタジオ、Bowerman Footwear Labなど、Nikeの製造施設、研究ラボ、デザインスタジオを訪問することで、新しい洞察や視点を得ることができる。
そこから、デザイナーは新たに得た洞察と知識を活かして、Zellerfeldとのパートナーシップにより、独自の3Dプリントによるエア マックスのスタイルを作り上げる。これは、個人のスタイルと個性を反映しながら、グローバルコミュニティを称えるもの。
3日間の集まりの後には、Air Worksプログラムの真の集大成が待っている。各デザイナーは、友人や家族向けの限定版シューズを発売し、来年を通して地元コミュニティ内で披露することになる。これは、最新のエア マックスモデルの発売や人気カラーの復活を特集するNikeの年次イベント、Air Max Day 2027に向けたもの。
よくある質問
Nike Air Worksとは？
Air Worksは、Nike スポーツウェア初のエア マックス グローバル研究、開発、デザインプログラム。世界各地から8人の新進デザイナーがNike本社に集まり、Nikeのデザイナーやエンジニアと共に3日間の学習と指導を行う。
Nike Air Worksの開催日は？
このプログラムは2026年5月11日から14日に開催され、そこから生まれたシューズは、2027年3月（Air Max Day）まで、年間を通して発売される。
Nike Air Worksシューズは購入可能？
このシューズは、デザイナーのコミュニティに属する家族や友人向けに限定販売されたものです。