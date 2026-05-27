Nike Air Works：世界8都市から3Dプリントのエア マックスシューズが誕生

「Air Worksは、エアマックスの文化的影響を称え、世界のクリエイティブなコアグループに、その未来がどのようなものになるかを想像してもらうためのものです」とNike スポーツウェアのVP兼クリエイティブディレクターであるアンディ・ケインは語る。「また、エア マックスの歴史、イノベーション、インスピレーションを深く掘り下げ、外部の視点とNikeだけが持つツール、人材、能力を融合させ、エア マックスが今の世代にとって何を意味するのかを再定義する機会でもあります。」

北京、ロンドン、ロサンゼルス、ニューヨーク、パリ、上海、ソウル、東京から集まった有望なデザイナーたちは、Nikeの製品デザイナーやエンジニアと直接学び、共に仕事をしながら、指導を受け、実践的な知見を得ることになる。彼らは、40年にわたるエア マックスのイノベーションを礎に、限定版のカルチャー系アイテムを好む次世代のスニーカー愛好家や、3DプリントによるNikeのフットウェアテクノロジーに興味を持つファンのために、エア マックスを通じた新たな文化的表現の創出に寄与する。

3日間のプログラムは、エア マックスのあらゆる要素に没入できる体験となり、世界中のデザイナー、社内のメンター、外部のクリエイターによる実践的なコラボレーションが繰り広げられる。さらに、このAir Worksデザイナーの最初のクラスは、NikeのAir Manufacturing Innovation施設、Nikeスポーツリサーチラボ、Nikeアーカイブ部門、ブルーリボンスタジオ、Bowerman Footwear Labなど、Nikeの製造施設、研究ラボ、デザインスタジオを訪問することで、新しい洞察や視点を得ることができる。