まったく新しいナイキ ACG ゼガマ：起伏の多い地形に対応した究極のトレイルランニング用シューズ 

「ACG ゼガマは、最も過酷なトレイルアドベンチャーに対応するため、最高レベルのクッショニングと快適性を目指して設計とテストを重ねて、開発されました」と語るのは、Nike ACG フットウェアディレクターのブレンデン・マカリース。「限界突破に挑むアスリートからフィードバックを集め、距離を問わず走れるシューズを目指して徹底的に細部にこだわりました。履いた瞬間、幅広のトゥボックスとトレイルランニング用に調整したZoomXフォームがはっきりと実感できると思います。過酷で難易度の高い地形を自信を持って攻略できるようサポートします」

開発中に行われたアスリートによるテストから得られたフィードバックに基づいて先進的なテクノロジーで強化されたナイキ ACG ゼガマは、軽量で抜群のクッション性と優れた反発力を備えながら、予測不可能な凹凸のあるトレイルでも安定した履き心地を実現。この一見矛盾するような特性は、Nike ZoomXとCushlon 3.0フォームで構成された露出型コンビネーションミッドソールによるもの。さらにユニークなのは、これらのテクノロジーを足裏下に配置した点だ。

この最先端のミッドソール構造は、ナイキ ACG ゼガマを理想的なトレイルランニングシューズたらしめている要素のほんの一部にすぎない。不安定な雨天や乾燥した天候下で数日間にわたり、岩だらけの地形を数日間も走り続けるランナーの確かな足元は、決して偶然ではない。改良されたラグパターンと戦略的なラバー配置を施したVibram Megagripアウトソールが、トラクションと耐久性を強化している。さらに、前足部のロックプレートが岩だらけのトレイルでの走りをサポート。調整されたヒールバンプで、難易度の高い地形でも足運びがスムーズに。

「ACG ゼガマは、トレーニング用として毎日愛用していた前モデルと同じ快適性と安定性を備えています。また、反発力が向上しており、これを履いて走るのがとても楽しいです」と、All Conditions Racing Departmentのメンバーであり、2025年ウェスタンステイツ・エンデュランスランの優勝者であるカレブ・オルソンは述べている。 「難易度の高いレースに最適の頑丈なシューズです。岩だらけの地形を進む時や、一日中快適さやクッション性が求められる場面にはぴったりです」