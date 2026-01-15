まったく新しいナイキ ACG ゼガマ：起伏の多い地形に対応した究極のトレイルランニング用シューズ
製品ニュース
軽量で抜群の快適性を実現したACG ゼガマ。頑丈で安定感があり、耐久性に優れた構造により、過酷なコンディションに挑むアスリートをサポートする。
- オールコンディションのランニングシューズの中でも最も丈夫なモデルであるナイキ ACG ゼガマは、優れたクッショニング、保護力、トラクションを発揮し、世界で最も険しい地形をあらゆるコンディションの中、昼夜を問わず走り抜けるランナーをサポート。
- ナイキ ACG ゼガマは、現実世界のあらゆるコンディションでシューズをテストしたエリートアスリートからのフィードバックに基づいて開発された、革新的なトレイルランニングの最新テクノロジーを搭載。
- ゼガマの強化点には、ダイナミックなエネルギーリターンと安定性を実現するZoomXとCushlon 3.0のコンビネーションミッドソール、そしてあらゆる地形でのトラクションを発揮する改良されたVibram Megagripアウトソールが挙げられる。
- ナイキ ACG ゼガマは、2026年夏にNike.comと一部の小売店で発売予定。
山岳地帯に最適な究極のNikeトレイルランニングシューズが登場。ACG ゼガマは、人気のナイキ ゼガマの最新モデルで、最も頑丈なオールコンディション対応フットウェアモデル。昼夜を問わず、予測不可能なコンディションの中、長距離を走り抜けるランナーに必要な、優れたクッショニング、保護力、トラクションを発揮。
軽量でスピードがあり、トレイルに最適なフットウェアを作り続けてきたNike ACGの伝統を受け継ぎ、ACG ゼガマは最新テクノロジーを駆使し、社内開発だけでなく、Nike All Conditions Racing Departmentを構成するエリートアスリートたちによる実地テストも含め、徹底的な予備テストを経て誕生。
「ACG ゼガマは、最も過酷なトレイルアドベンチャーに対応するため、最高レベルのクッショニングと快適性を目指して設計とテストを重ねて、開発されました」と語るのは、Nike ACG フットウェアディレクターのブレンデン・マカリース。「限界突破に挑むアスリートからフィードバックを集め、距離を問わず走れるシューズを目指して徹底的に細部にこだわりました。履いた瞬間、幅広のトゥボックスとトレイルランニング用に調整したZoomXフォームがはっきりと実感できると思います。過酷で難易度の高い地形を自信を持って攻略できるようサポートします」
開発中に行われたアスリートによるテストから得られたフィードバックに基づいて先進的なテクノロジーで強化されたナイキ ACG ゼガマは、軽量で抜群のクッション性と優れた反発力を備えながら、予測不可能な凹凸のあるトレイルでも安定した履き心地を実現。この一見矛盾するような特性は、Nike ZoomXとCushlon 3.0フォームで構成された露出型コンビネーションミッドソールによるもの。さらにユニークなのは、これらのテクノロジーを足裏下に配置した点だ。
この最先端のミッドソール構造は、ナイキ ACG ゼガマを理想的なトレイルランニングシューズたらしめている要素のほんの一部にすぎない。不安定な雨天や乾燥した天候下で数日間にわたり、岩だらけの地形を数日間も走り続けるランナーの確かな足元は、決して偶然ではない。改良されたラグパターンと戦略的なラバー配置を施したVibram Megagripアウトソールが、トラクションと耐久性を強化している。さらに、前足部のロックプレートが岩だらけのトレイルでの走りをサポート。調整されたヒールバンプで、難易度の高い地形でも足運びがスムーズに。
「ACG ゼガマは、トレーニング用として毎日愛用していた前モデルと同じ快適性と安定性を備えています。また、反発力が向上しており、これを履いて走るのがとても楽しいです」と、All Conditions Racing Departmentのメンバーであり、2025年ウェスタンステイツ・エンデュランスランの優勝者であるカレブ・オルソンは述べている。 「難易度の高いレースに最適の頑丈なシューズです。岩だらけの地形を進む時や、一日中快適さやクッション性が求められる場面にはぴったりです」
ACG ゼガマの先進的なデザインは、長距離ランでも快適でしなやかなフィット感を提供。これは、前足部とトゥボックスに余裕を持たせ、シュータンとかかと部分にパッドを配したことによるものだ。さらに、フィットバンドが中足部のサポートと安定した固定感を実現。ナイキ ACG ゼガマの保護力がランナーに安心感をもたらす。さらに、より伸縮性と適応性に優れたゲイターが、小石やゴミがシューズ内に入るのを防いでくれる。
このシューズのあらゆる機能と強化は、Nike All Conditions Racing Departmentからのフィードバックによるもの。同部門のアスリートたちは、ACG ゼガマを世界中の様々な現実的な山岳環境で着用し、最大100マイル（約160km）の距離を、最長8週間にわたって走破。あらゆる点を徹底的に検証した。
「初めてACG ゼガマを履いたのは大きなレースの数日前で、とんでもなく急で岩だらけのコースでした」と語るのは、ウェスタンステイツで2度の準優勝を果たした、All Conditions Racing Departmentのメンバーのタイラー・グリーン。「このシューズは、箱から出した瞬間から履き心地が抜群です。トラクションも最高レベル。もちろん、見た目もとてもスタイリッシュです」
ナイキ ACG ゼガマは、2026年夏の発売予定で、nike.comと一部の小売店で購入可能となる。