ナイキ ACG ゼガマ ハイクが登場。トレイルで頼れるタフな仕様と、足にやさしい履き心地が特長

ゼガマ ハイクのデザインの中心にあるのは、絶え間なく変化するアウトドア アスリートのニーズ。その要望に応え、一日中快適に履ける、耐久性と保護力に優れたハイキングシューズを生み出しました。

構造とデザインの方向性を定めるには、最も正確なデータやフィードバックが不可欠。そこで、ACGは世界中のアスリートに協力を仰ぎ、ゼガマ ハイクの耐久性、一貫したパフォーマンス、フィット感を現実の条件下でテストしました。米オレゴン州やスイスアルプスなどでの1日がかりのハイキングから、さまざまな都市でのランニングクラブや大学生アスリートとの遠征に至るまで、あらゆる条件下で試験運用を実施。

そこから得られたデータをもとに、開発者らは前足部とトゥボックスに余裕を持たせ、ゼガマ ハイクをトレイル向けに微調整することで、一日中快適な履き心地を実現することに成功したのです。また、優れたクッション性と反発性を確保するため、シューズの基盤には多層フォーム構造を採用。

さらに、最高レベルのフィットシステムを取り入れることで、一歩踏み出すごとに実感できるほどの高い安定性と安全性を実現しています。かかとと足首が安定するため、上り坂や下り坂も安心です。

ゼガマ ハイクの設計で重視されたもう一つのポイントは、耐久性です。アッパーにはラバー加工を施したオーバーレイ、つま先とかかと部分を強化したガード、足首部分には精密に設計されたゲイターを採用。ゲイターは、トレイルで泥や石などの侵入を防ぐと同時に、長時間にわたって快適な着用感とサポートを提供します。さらに、幅広のベースにより、下り坂でも安定感とコントロールが維持されます。こうした考え抜かれたデザインを追加することにより、重い荷物を背負っていても、急な岩場のトレイルを軽やかに自信をもって進むことが可能になります。

耐久性に関して、おそらく最も注目すべき機能はヴィブラム メガグリップ。湿っていても乾いていても、あらゆる路面で高いトラクションを発揮するので、安心して足を進めることができます。

そのデザインは、典型的なハイキングブーツとは全く異なる大胆なスタイル。紛れもないACGロゴがさらに魅力を引き立てます。ナイキ ゼガマ ハイクは、2026年7月にAllConditionsGear.comと一部の販売店で発売予定。ミントグリーンのカラーで登場します。