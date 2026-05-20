ナイキ ACG ゼガマ ハイクが登場。トレイルで頼れるタフな仕様と、足にやさしい履き心地が特長

Nike ACG ゼガマ ハイクが登場：軽量で高機能なハイキングブーツ
製品ニュース
耐久性と保護性を備えながら、お気に入りのランニングシューズのような反発力と軽さを実現したACG ゼガマ ハイク。ハイキングとランニング、両方のシューズの長所を最大限に取り入れた一足の誕生だ。
- ACG ゼガマ ハイクは、耐久性、快適性、サポート性だけでなく、軽量で反発力にも優れた一足。現代のハイキング用フットウェアに新たな基準を打ち立てます。
- 快適性と保護性に優れた軽量ハイキングシューズを求める、アウトドア アスリート向けの特別設計。あらゆる季節やコンディションでの、長時間のハイキングに適したシューズです。
- 多層フォーム構造や、最高レベルのフィットシステム、ヴィブラム メガグリップ アウトソールなど、革新的な高機能テクノロジーを用いて開発。あらゆる路面で確かなトラクションを発揮します。
- ナイキ ACG ゼガマ ハイクは、2026年7月にAllConditionsGear.comと一部の販売店で発売予定。
トレイルランニング向けの丈夫なナイキ ACG ゼガマを使い、その軽やかな履き心地と優れた反発力を気に入っているあなたへ。待望のハイキング用シューズが誕生しました。All Conditions Gear（ACG、あらゆる環境に対応するギア）は、軽量ランニングシューズのような履き心地の高機能ハイキングブーツ、ゼガマ ハイクをリリースします。長時間のハイキングで活躍すること間違いなしの一足です。
ゼガマ ハイクには、ACGが誇るハイキングシューズ向けの画期的な高機能テクノロジーを採用。路面、天候、障害物に関係なく、常に安心感と安定感を与えてくれます。同時に、このシューズは一日中歩き続けるようなハードなハイキングでも軽やかで快適な履き心地を提供。ハイキングシューズは重くてかさばるものである必要はないことを証明しています。
「ゼガマ ハイクは、あらゆる面で意味ある革新を遂げたシューズ。Nikeの最先端技術をハイキングの分野に活かし、アスリートのニーズを最優先に考えた、すべてが一体となって機能する設計です」と、ACGフットウェアのディレクター、ブレンデン・マッカリースは言います。「ACGは、ACGならではの魔法をかけた高機能のギアを作り上げるという、ブランドとして一番得意なことを実践しています」
ゼガマ ハイクの画期的なデザインの裏側
ゼガマ ハイクのデザインの中心にあるのは、絶え間なく変化するアウトドア アスリートのニーズ。その要望に応え、一日中快適に履ける、耐久性と保護力に優れたハイキングシューズを生み出しました。
構造とデザインの方向性を定めるには、最も正確なデータやフィードバックが不可欠。そこで、ACGは世界中のアスリートに協力を仰ぎ、ゼガマ ハイクの耐久性、一貫したパフォーマンス、フィット感を現実の条件下でテストしました。米オレゴン州やスイスアルプスなどでの1日がかりのハイキングから、さまざまな都市でのランニングクラブや大学生アスリートとの遠征に至るまで、あらゆる条件下で試験運用を実施。
そこから得られたデータをもとに、開発者らは前足部とトゥボックスに余裕を持たせ、ゼガマ ハイクをトレイル向けに微調整することで、一日中快適な履き心地を実現することに成功したのです。また、優れたクッション性と反発性を確保するため、シューズの基盤には多層フォーム構造を採用。
さらに、最高レベルのフィットシステムを取り入れることで、一歩踏み出すごとに実感できるほどの高い安定性と安全性を実現しています。かかとと足首が安定するため、上り坂や下り坂も安心です。
ゼガマ ハイクの設計で重視されたもう一つのポイントは、耐久性です。アッパーにはラバー加工を施したオーバーレイ、つま先とかかと部分を強化したガード、足首部分には精密に設計されたゲイターを採用。ゲイターは、トレイルで泥や石などの侵入を防ぐと同時に、長時間にわたって快適な着用感とサポートを提供します。さらに、幅広のベースにより、下り坂でも安定感とコントロールが維持されます。こうした考え抜かれたデザインを追加することにより、重い荷物を背負っていても、急な岩場のトレイルを軽やかに自信をもって進むことが可能になります。
耐久性に関して、おそらく最も注目すべき機能はヴィブラム メガグリップ。湿っていても乾いていても、あらゆる路面で高いトラクションを発揮するので、安心して足を進めることができます。
そのデザインは、典型的なハイキングブーツとは全く異なる大胆なスタイル。紛れもないACGロゴがさらに魅力を引き立てます。ナイキ ゼガマ ハイクは、2026年7月にAllConditionsGear.comと一部の販売店で発売予定。ミントグリーンのカラーで登場します。
よくある質問
ナイキ ACG ゼガマ ハイクとは？
ナイキ ACG ゼガマ ハイクは、非常に快適で反発力に優れた軽量の高機能ハイキングブーツです。長時間のハイキングを想定して特別に開発され、ランニングシューズとハイキングブーツの要素を融合。その結果、耐久性と安定性に優れ、保護力の高いハイキングシューズが生まれました。かさばることなく、一日中快適に履くことができます。
ナイキ ACG ゼガマ ハイクの発売日はいつ？
ナイキ ACG ゼガマ ハイクは2026年7月に発売予定です。
ナイキ ACG ゼガマ ハイクはどこで買える？
ナイキ ACG ゼガマ ハイクは、AllConditionsGear.comと一部の販売店で購入できます。
ナイキ ACG ゼガマ ハイクは長時間のハイキングに適していますか？
リスクを高める。ゼガマ ハイクは、快適性と保護性に優れた軽量ハイキングシューズを求めるアウトドア アスリート向けに、特別に設計されています。あらゆる季節、地域、コンディションでの長時間のハイキングに適したシューズです。
ゼガマ ハイクとゼガマ トレイルの違いは？
ゼガマ ハイクは、ランニングにも適していますが、あくまでもアスリートが一日中快適にハイキングを楽しめるシューズとして設計されています。一方で、ゼガマ トレイルは、スピードを重視したトレイルランニングシューズです。
ナイキ ACG ゼガマ ハイクに対して実施されたテストとは？
世界各地でハイカーやランナーがナイキ ACG ゼガマ ハイクをテストし、アウトドア アスリートが遭遇する可能性のある、現実のさまざまな条件下での使用感を確かめました。テストでは、耐久性、フィット感、一貫したパフォーマンスのすべてが評価対象となりました。