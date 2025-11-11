Nike ACGラバ ロフト ジャケット登場：革新的なプロダクトイノベーションに、実用性・機能性を兼ね備えた一着。
製品ニュース
トレイル中の過酷な環境下でも、暖かさ、快適さ、適応性を発揮するラバ ロフト。Nike ACGのデータに基づくリサーチ、テクノロジーの革新、徹底したフィールドテストから誕生しました。
- Nike ACGは、284g、700フィルのラバ ロフト ジャケットをリリースする。このジャケットは、保温性、通気性、そして悪天候からの保護力を備え、トレイルで遭遇するあらゆる環境条件に適応するためにアスリートに必要なすべての要素を備えている。
- 徹底的な研究とアスリートによるテスト、そしてNike Running Innovationに裏打ちされたラバ ロフト ジャケットは、トレイルランナーに最適なフィールドジャケット。
- この超軽量ジャケットは、専用のポケットに収まるため、旅程にアウトドアアクティビティを組み込むときにもかさばらずに最適。
- ラバ ロフトは、2026年1月1日よりnike.comおよび一部の販売店にて全世界で発売開始予定。
2026年の冬、トレイルランに備えるアウトドアアスリートにとって、パッキングリストに加えるべき新たなマストアイテム、それは、Nike ACG ラバ ロフト ジャケット。重さわずか280gの700フィルのジャケットは、保温性、通気性、そして悪天候からの保護力を念頭に置いてデザインされており、トレイルで遭遇する多様な環境条件に適応するためにアスリートに必要なすべての要素を備えている。
過酷な気候に対応するラバ ロフト ジャケットの適応性は、Nikeの断熱性、通気性、その他のテクノロジーをデータに基づいて組み合わせることで実現。2025年に上海で開催された中国国際輸入博覧会で発表されたラバ ロフト ジャケットは、Nike Running InnovationとACGの冒険心が出会った真の例だ。
ジャケットのディテールはすべて、綿密な研究と試作に基づいたデザイン。Nike Sports Research LabのNike ACGデザイナーは、まず詳細なボディマッピングシステムを用いて、トレイルランナーが最も防寒性と通気性を必要とする部位を特定。その後、研究者とアスリートたちは何百時間もかけてジャケットのテストを行い、Nike AeroLoftの通気孔の正確な配置を決定。理想的な通気性と保温性を実現している。
ラバ ロフトの考え抜かれた、技術的に先進的なデザインにおいて、悪天候からの保護も重要な鍵となった。ジャケットのオレンジとカーキのアウターレイヤーは、雨天時でも快適なドライな着心地を実現する素材を組み合わせて作られており、一日中快適に過ごせる。
驚くべきことに、これらすべての機能がわずか280gのジャケットに詰め込まれている。ラバ ロフト ジャケットの最もユニークな特徴は、そのパッカブルなデザイン。ジャケットはポケットに簡単に収まり、「Pack it in.Pack it out.（詰めて、持ち出せ）」というメッセージを体現している。
Nikeの画期的な技術革新への取り組みは、広範な研究とテストを通じて達成され、ナイキ ACG ラバ ロフト ジャケットの枠を超えて広がっている。その他の例としては、13回以上のテストを受けたナイキ ACG ウルトラフライ ランニングシューズ、ランナーに影響を与える極度の暑さに対抗するために設計された画期的な素材テクノロジーNike Radical AirFlow、そしてNike ACGギアのあらゆるパーツの圧力テストに専心するエリートアスリート集団「All Conditions Racing Department」などが挙げられる。
ナイキ ACG ラバ ロフト ジャケットは、2026年初頭にnike.comと一部の販売店で全世界で発売予定。