Nike ACGラバ ロフト ジャケット登場：革新的なプロダクトイノベーションに、実用性・機能性を兼ね備えた一着。

2026年の冬、トレイルランに備えるアウトドアアスリートにとって、パッキングリストに加えるべき新たなマストアイテム、それは、Nike ACG ラバ ロフト ジャケット。重さわずか280gの700フィルのジャケットは、保温性、通気性、そして悪天候からの保護力を念頭に置いてデザインされており、トレイルで遭遇する多様な環境条件に適応するためにアスリートに必要なすべての要素を備えている。

過酷な気候に対応するラバ ロフト ジャケットの適応性は、Nikeの断熱性、通気性、その他のテクノロジーをデータに基づいて組み合わせることで実現。2025年に上海で開催された中国国際輸入博覧会で発表されたラバ ロフト ジャケットは、Nike Running InnovationとACGの冒険心が出会った真の例だ。