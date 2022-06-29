NBAプレーヤーのデマー・デローザンとメンタルヘルス：うつ病は恥ではない

ポッドキャスト「TRAINED トレーニング最前線」：デマー・デローザンが推奨する、自分の本音を語ることについて
Coaching
デマー・デローザンが限界に達した時、アスリートとメンタルヘルスに関する悪いイメージが打ち砕かれ始めた。詳細をチェック。
最終更新日：2022年6月29日
この記事は2分で読めます
「トレーニング最前線」は、最先端のフィットネス情報を紹介するポッドキャスト。
「気持ちが落ち込んだおかげで、自分の最高の力を発揮できた」2018年2月、NBAスターのデマー・デローザンのこのツイートに世界は衝撃を受けた。何気なく投稿されたものだったが、このツイートがアスリートとメンタルヘルスにまつわる悪いイメージに与えた影響は非常に大きなものだった。ジャクリン・バイラーが司会を務める今回のエピソードでは、落ち込んだ気持ちを受け入れることで苦しみの緩和につながったこと、業界のメンタルヘルスを重視する姿勢に影響を与えたことについてデマーが説明。また、幼少期に苦労して得た教訓を紹介するほか、コートでの敗北や父親の死を乗り越える方法についても率直に語る。自分の弱さを受け入れたことで、デマーはバスケットボールと人生の両方における精神的な強さを手に入れたのだ。現在の彼は自らのプラットフォームを活用して、他のアスリートにも自分の考えを主張することを推奨し、次世代に自己愛、自己認識、自信を植え付けるための取り組みを行っている。