NBAプレーヤーのデマー・デローザンとメンタルヘルス：うつ病は恥ではない

「気持ちが落ち込んだおかげで、自分の最高の力を発揮できた」2018年2月、NBAスターのデマー・デローザンのこのツイートに世界は衝撃を受けた。何気なく投稿されたものだったが、このツイートがアスリートとメンタルヘルスにまつわる悪いイメージに与えた影響は非常に大きなものだった。ジャクリン・バイラーが司会を務める今回のエピソードでは、落ち込んだ気持ちを受け入れることで苦しみの緩和につながったこと、業界のメンタルヘルスを重視する姿勢に影響を与えたことについてデマーが説明。また、幼少期に苦労して得た教訓を紹介するほか、コートでの敗北や父親の死を乗り越える方法についても率直に語る。自分の弱さを受け入れたことで、デマーはバスケットボールと人生の両方における精神的な強さを手に入れたのだ。現在の彼は自らのプラットフォームを活用して、他のアスリートにも自分の考えを主張することを推奨し、次世代に自己愛、自己認識、自信を植え付けるための取り組みを行っている。