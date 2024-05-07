Nikeが提案する8つの母の日のギフトアイデア

母の日におすすめのNikeギフト9選
購入ガイド
お母さんがワークアウトをしたり、くつろいだり、自分のスタイルをアピールしたりしながら楽しく毎日を送れるアイテム。心のこもったギフトを選ぼう。
恒例の「母の日」に、お母さん（または母親のように大切な人）への贈り物で悩んでいるなら必見。このガイドで特別なアイテムをチェックしてみよう。 お母さんのことは、あなたが一番よく知っているはず。自分では買わないものをプレゼントして驚かせたり、手書きのメッセージなどを添えてパーソナルなテイストを加えたり、あるいは特別なひと時を演出したりして忘れられない日にしよう。
1. いつも身に着けたくなるレギンスを探しているお母さんへのギフト：Nikeのレギンス
ヨガが大好きなお母さんも、ただ心地よいウェアに魅せられているお母さんも、レギンスが増えて困ることはないだろう。 Nike Zenvyコレクションは、とろけるように柔らかいInfinaSoft素材を使用し、ヨガ以外のシーンでも活躍するデザイン。Universaは、肌触りが抜群に滑らかなミディアムサポートのレギンスだ。 存在を忘れるほど自然な着用感で、一日中身につけていられるお手頃価格のレギンスなら、Nike Oneのレギンスをチェックしよう。
2. Y2Kトレンドを取り入れたいお母さんへのギフト：レトロなランニングシューズ
レトロなスタイルを普段着に取り入れようとしているお母さんへのギフト選びなら、Nikeのレトロなランニングシューズをチェックしよう。 ナイキ ボメロ 5、ナイキ V2K、ナイキ P-6000は、スタイル、快適さ、レトロフューチャーデザインが融合した、時代の変化に耐えるシューズの一例だ。
3. くつろいで過ごしたいお母さんへのギフト：ナイキ フェニックス フリース
長時間の仕事や厳しいワークアウトの後に、身体を休めながらくつろげるアイテム。柔らかくて心地良いナイキ スポーツウェア クラブ フリース アパレルを贈ろう。 大胆なデザインをプラスしたこのラウンジウェアは、心地よいだけでなくトレンドをおさえたスタイル。 ゆったりしたフィット感のアイテムも選べる。
4. ランニングが大好きなお母さんへのギフト：ナイキ ランニング ジャケット
少しくらいの悪天候で、外に出られないのはもったいない。 ランニングが大好きなお母さんには、ナイキ ランニング ジャケットを贈ろう。悪天候から体を守りながら暖かくさらりとした状態をキープしてくれるので、いつでも好きな時にランニングできる。 朝や夜に屋外でランニグする習慣があるなら、リフレクティブ（再帰反射）機能で周囲からの視認性を高めることができるスタイルを選ぼう。
5. 一日中足を使うお母さんへのギフト：Nikeのスライド
立ち仕事や歩き回る時間が多いお母さんなら、Nikeの柔らかいフォームスライドも選択肢の一つだ。 軽量でクッション性に優れたデザインで、自宅内での使用に最適。十分な耐久性を備えているため、屋外で着用してもカジュアルでスポーティーなスタイルを演出できる。 スライドに映えるペディキュアをセットにすれば、さらに喜ばれるだろう。 ランニングではなく散歩が好きなお母さんにも、Nikeの多彩なコレクションからウォーキングシューズが選べる。
6. ジムが大好きなお母さんへのギフト：ホームワークアウト用イクイップメント
ジムを憩いの場としているお母さんには、自宅でもその幸せを感じられるようにしてあげよう。 メディシンボールやレジスタンスバンドなど、さまざまな方法で使用できるワークアウトイクイップメントがおすすめだ。 すでに自宅に好きなジムイクイップメントが揃っている場合は、フォームローラーなどのリカバリーツールを検討しよう。特にハードなワークアウト後に体の痛みを和らげ、次のワークアウトを乗り越える準備に役立つ。
7. 外出の多いお母さんへのギフト：Nikeのトートバッグ
バッグを持ち歩くことの多いお母さんなら、今が新しいトートバッグへの替え時かも。 Nikeのトートバッグにはさまざまなサイズとカラーがあり、お母さんのニーズにも応えられるはず。 たとえばナイキ ワン ラックス バッグは、大きく開口するデザインが特徴。ラップトップ、ヨガマット、アクセサリー、小さなパッカブルトートを簡単に整理して収納できる。
8. 環境に対する意識の高いお母さんへのギフト：サステナブル素材を使用したアパレル
サステナビリティを常に重視しているお母さんには、アップサイクルされたアイテムやサステナブル素材を使用したアイテムを贈りたい。 Nikeにはリサイクル素材を50％以上使用したさまざまなアパレルがあるため、お母さんの価値観に合ったギフトが見つかるはずだ。
9. 予算内でのギフト選びに：50ドル以下のアクセサリー
値段は気になるが、お母さんにただ感謝の気持ちを贈りたいときもある。 アクティブなお母さんには、ヨガマットやウォーターボトルを選んでみてはどうだろうか。 バッグやバックパックを新調しようとしているかもしれない。 どんな場合でも失敗がないのは、新しいソックスのプレゼントだ。
文：グレッグ・プレスト