Nikeが提案する8つの母の日のギフトアイデア

恒例の「母の日」に、お母さん（または母親のように大切な人）への贈り物で悩んでいるなら必見。このガイドで特別なアイテムをチェックしてみよう。 お母さんのことは、あなたが一番よく知っているはず。自分では買わないものをプレゼントして驚かせたり、手書きのメッセージなどを添えてパーソナルなテイストを加えたり、あるいは特別なひと時を演出したりして忘れられない日にしよう。