メキシコシティでストリートサッカーの腕を磨くアラン・ランデロス

新しいアイデアはどの瞬間にも生まれる。自分の古いビデオを見てひらめくこともある。でも難しいトリックの場合はじっくり練習しながらその瞬間が来るのを待つ方がいい。以前、まだ頭の中で描けていないうちに新しいトリックを試して何度か痛い目に遭ったことがあったんだ。膝をやってしまって4か月休んだこともあった。復帰したとき、自分が怪我を恐れるあまり新しい事に挑戦するのを怖がっていることに気がついた。でもそれは怪我をすることよりもまずい状態だ。そこから成長できないし、モチベーションも湧かないから。今は新しいトリックに挑戦するときには、とことん考えることにしている。それでも最終的には危険を冒さなくてはいけないけれど。まぁ、コケても大したことはない。とにかく同じ場所に踏みとどまりたくないんだ。