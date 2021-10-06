おとぎ話とダンスに夢中なBガール：王清

現在のワン・チンは、中国の若いBガールたちのロールモデルだ。アドバイスを求める多くの若者に、彼女は「自分を表現するために踊ること」というヒントを与える。「ブレイクダンスを、日々の表現からアートを生み出すツールとして見るという考え方が好きです」。自らを「地味なガリ勉タイプ」と称するワン・チンにとって、ブレイクダンスは彼女の力強い内面を見せるのに役立っているという。「考えてみれば、子どものころはそれほど内向的ではなく、外からそう見えていただけのような気がします。ブレイクダンスのおかげで、本当の自分を表現する方法が手に入りました」



2019年、ワン・チンは一流ブレイクダンスグループの「Green Panda」に加入し、現在までにグループと共に10個のバトルで勝利をつかんでいる。世界スポーツ大会に国の代表選手として出場することを願う彼女は、中国最高のブレイクダンサーの1人としての地位と共に、自分らしいダンスを確立させた。「老子の本の中に素晴らしい一節があるんです。『水は流動的であり柔弱だ。だが、水は動かず剛健な岩をすり減らしていく。』つまり、穏やかであるからといって、それが弱さや劣っていることを意味しているのではないのです。数々の壁に抵抗して打ち勝つための特別な能力であり、この強みがBガールたちの勝利に役立ってきたのです」