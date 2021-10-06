おとぎ話とダンスに夢中なBガール：王清

ダンスでおとぎ話を語るBガールが登場
Athletes*
中国最高のBガールの1人が登場。専攻分野の研究とアートフォームであるダンスを組み合わせる手法をチェック。
北京にある、Green Pandaスタジオでのワン・チン
ワン・チンは、毎朝目覚めた瞬間から踊りだす準備ができている。マットレスを折りたたんで脇に押しのければ、壁一面が鏡になった何もないフューシャピンクのダンスフロアが広がる。音楽を流せば、ベッドルームはダンススタジオに早変わりだ。
ブレイクダンスの世界では、ワン・チンは才能豊かなエネルギッシュな人物であり、例外的な存在でもある。彼女は「オールAのBガール」。中国トップランクのブレイクダンサーであり、中国民俗学の博士号取得を目指すフルタイムの学生でもあるのだ。斬新さと物語りを同時にステップに取り入れ、自らの専門知識をダンスでも発揮する。
「子どものころ、おとぎ話を読むのが大好きだったので、民話の研究に興味を持ちました」とワン・チンは語る。「他の人々の話を聞くことで、彼らの感じ方や、世界や彼らを取り巻く環境に対する見方がより深く理解できるんです」
ステージの上で展開されるワン・チンの振付によるストーリーには明確な起承転結が存在し、見る者の心を奪う。彼女は16世紀の中国の伝説に登場する妖精、ズシャとしてルーチンを披露。また、ステップには古代スタイルの武術の動きも頻繁に登場する。「スピンやパワームーブをしたり、ドラゴンや蛇のポーズを取ったりする女性には何か特別なものを感じます。カンフー映画に女性の主人公が出てくると、本当に大きな意味を感じるんです」
「スピンやパワームーブをしたり、ドラゴンや蛇のポーズを取ったりする女性には何か特別なものを感じます」
中国で女性のブレイクダンサーは希少な存在だ。圧倒的に男性優位のスポーツにおける少数派として、ワン・チンは優雅さを表現する。ブレイクダンスは2024年に世界スポーツ大会の種目となる予定で、彼女は自分のユニークなスタイルが出場を決める要素になればと考えている。このダンスの形式では、膝を曲げ、強いコアを保ち、力強く跳ねるという地面に非常に近い体勢が一般的だ。だがワン・チンが体を動かすと、まるで宙に浮いているかのような軽やかさが生まれる。「Bボーイはライオンやトラのような激しいスタイルで踊る傾向があります。それを真似することもできますが、ウサギやネコのようなフェミニンな独自のスタイルを生み出すこともできるんです」
「アーティストのように表現するために、アスリートのようにトレーニングに励んでいます」
ワン・チンの成功は一晩で成し遂げられたものではない。最初はワークアウトの方法としてダンスに引き込まれたが、自分のリズムを見つけ、ダンスに完全に夢中になるまでには、まる10年もの歳月を必要とした。「ダンスに少し飽きていたんです。それに自分が踊っているビデオを見たら、すべての動きがBボーイの真似だったと気付きました。当時の私のトップロックとダウンロックのトランジションは、すべて他のパフォーマーから取り入れたもので、オリジナルの要素はありませんでした。自分の踊りを見ていると、次にどんな動きをするのか予想できたんです」
以来、ワン・チンは動きだけでなく自分らしいスタイルを作り出そうと模索した。解き放たれた長い髪は、そんな彼女の心の変化を表しているようでもある。「大切なのは、誰かがやった特定の動きをマスターすることではなく、自分独自のスタイルを生み出すこと」と彼女は語る。そういった種類の独創性を生み出すためには、ワン・チンには実際に体を動かすことが必要だった。「アーティストのように表現するために、アスリートのようにトレーニングに励んでいます」
「ブレイクダンスのおかげで、本当の自分を表現する方法が手に入りました」
現在のワン・チンは、中国の若いBガールたちのロールモデルだ。アドバイスを求める多くの若者に、彼女は「自分を表現するために踊ること」というヒントを与える。「ブレイクダンスを、日々の表現からアートを生み出すツールとして見るという考え方が好きです」。自らを「地味なガリ勉タイプ」と称するワン・チンにとって、ブレイクダンスは彼女の力強い内面を見せるのに役立っているという。「考えてみれば、子どものころはそれほど内向的ではなく、外からそう見えていただけのような気がします。ブレイクダンスのおかげで、本当の自分を表現する方法が手に入りました」
2019年、ワン・チンは一流ブレイクダンスグループの「Green Panda」に加入し、現在までにグループと共に10個のバトルで勝利をつかんでいる。世界スポーツ大会に国の代表選手として出場することを願う彼女は、中国最高のブレイクダンサーの1人としての地位と共に、自分らしいダンスを確立させた。「老子の本の中に素晴らしい一節があるんです。『水は流動的であり柔弱だ。だが、水は動かず剛健な岩をすり減らしていく。』つまり、穏やかであるからといって、それが弱さや劣っていることを意味しているのではないのです。数々の壁に抵抗して打ち勝つための特別な能力であり、この強みがBガールたちの勝利に役立ってきたのです」
動画：KC
写真：ユヤン・リウ
文：クラリッサ・ウェイ
投稿：2021年7月