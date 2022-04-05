社内リサイクルから生まれるNike Air

では、Airクッションは何でできているのだろうか？主成分は2つ。1つはその耐久性とリサイクル性が人気のプラスチックの一種、熱可塑性ポリウレタン（TPU）だ。



「TPUは無限にリサイクルできるわけではありませんが、当社のプロセスの中であれば何度もリサイクルすることができます」と、サステナビリティプログラムマネージャーのマクレー・リヨンは説明する。Nikeでは、何十年にもわたる取り組みのおかげで、廃棄される予定だった多くの物をリサイクルし、再利用するようにプロセスを改善させてきた。



そのTPUがAirユニットのシェルとなり、次に2つ目の主成分であるガスが充填される。奇妙に聞こえるかもしれないが、人間が呼吸する空気はガスの混合物であることをご存じだろうか？Nike Airにもガスが含まれている。以前、Nikeでは六フッ化硫黄（SF6）と呼ばれるガスを使用していたが、これは地球にとって優しいものではなかった。