Jordanブランドからバスケットボールシューズ「ルカ2」が登場

プレーヤーがベストの動きを繰り出せるよう、Formula 23フォームとIsoPlateを搭載。前者は軽く反発力に優れた履き心地を実現し、左右に動く際にプレーヤーの足元をサポート。後者は足を包み込むフレームで、多方向に動くときも足元を安定させる。

パスやシュートの際に地面を蹴る前足部をサポートするため、上記の機能に加えてウェッジ型のCushlon 3.0フォームを内蔵。足の傾きが適切に保たれ、最適な角度で爆発的なステップを踏み出せる。

ジョーダン ルカ 2のミッドソールは4つのパーツで構成されている。 足裏が接する部分に内蔵されているのはFormula 23フォーム。固めのキャリアフォームで囲み、柔らかな着地を実現した。 一方、シューズ内側の柔らかいウェッジ型のフォームにより、適切な角度で接地でき、コート内で効率よく踏み出せる。 ドンチッチの特徴である横方向のすばやい動きをサポートするのは、IsoPlateを採用した高めのサイドウォール。プレーヤーのバランスと姿勢の向上につながる。

発売日：ジョーダン ルカ 2は、2023年7月5日、世界中の一部のNikeメンバー向けにLuk.AIカラーモデルを発売。7月11日にはJordan.comと一部の小売店で発売になる予定だ。