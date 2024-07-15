Jordanブランドからバスケットボールシューズ「ルカ2」が登場

Jordanブランドからバスケットボールシューズ「ルカ 2」が登場
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ルカ・ドンチッチの2足目のシグネチャーシューズは、フルレングスのFormula 23フォーム、IsoPlateフットフレーム、Cushlon 3.0ウェッジフォームを搭載。
オリジナル記事の公開日：2023年6月21日
注目ポイント：
- ルカ・ドンチッチの2足目のシグネチャーシューズには、フルレングスのFormula 23フォームとIsoPlateフットフレームという、Jordanブランド独自の2つのイノベーションを搭載。足を包み込んでホールドする。
- これらのテクノロジーに加え、中央部に新しいCushlon 3.0ウェッジフォームを内蔵し、コートで足のコントロールを維持できるようサポート。
- リサイクル素材を重量の20％以上使用したジョーダン ルカ 2は、シーズンごとに異なるカラーモデルを発売する予定だ。
ルカ・ドンチッチのプレースタイルは唯一無二。コートを見渡して状況を把握する高い能力を持ち、スピードとコントロールを活かす。 ドンチッチがディフェンダーをマークする時と同じくらい、彼のプレーを入念に観察してきたJordanチームは、シグネチャーシューズの機能とデザインをアップデート。コートでのドンチッチのニーズに最大限応えようと尽力した結果、 誕生したのがルカ 2だ。
コラボレーションによるデザインプロセス全体を通して、Jordanチームは多方向に動くドンチッチのプレーを分析。 ステップバック、サイドステップ、停止して相手の勢いを失わせる動きで知られる彼のプレーに対応できるよう、反発力と固定感を強化した。
プレーヤーがベストの動きを繰り出せるよう、Formula 23フォームとIsoPlateを搭載。前者は軽く反発力に優れた履き心地を実現し、左右に動く際にプレーヤーの足元をサポート。後者は足を包み込むフレームで、多方向に動くときも足元を安定させる。
パスやシュートの際に地面を蹴る前足部をサポートするため、上記の機能に加えてウェッジ型のCushlon 3.0フォームを内蔵。足の傾きが適切に保たれ、最適な角度で爆発的なステップを踏み出せる。
ジョーダン ルカ 2のミッドソールは4つのパーツで構成されている。 足裏が接する部分に内蔵されているのはFormula 23フォーム。固めのキャリアフォームで囲み、柔らかな着地を実現した。 一方、シューズ内側の柔らかいウェッジ型のフォームにより、適切な角度で接地でき、コート内で効率よく踏み出せる。 ドンチッチの特徴である横方向のすばやい動きをサポートするのは、IsoPlateを採用した高めのサイドウォール。プレーヤーのバランスと姿勢の向上につながる。
発売日：ジョーダン ルカ 2は、2023年7月5日、世界中の一部のNikeメンバー向けにLuk.AIカラーモデルを発売。7月11日にはJordan.comと一部の小売店で発売になる予定だ。
よくある質問
ルカ 2の価格は？
ルカ 2の店頭価格は、大人用130ドル、キッズ用100ドル。