Nike SBとレオ・ベイカーのコラボレーションから最初のシューズが誕生

プロのスケートボーダー、レオ・ベイカーとのパートナーシップの第一弾として、Nike SBは耐久性と現代のテクノロジーを融合したジェンダーレスのシューズ、ナイキ SB リアクト レオを発表した。

「このシューズを作るにあたって望んでいたのは、ワンランク上の要素とファッション性を備えた実用的なものでありながら、最終的には優れたスケートボードシューズであること」ベイカーはこう語る。