Nike SBとレオ・ベイカーのコラボレーションから最初のシューズが誕生
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耐久性と高機能性を融合させたNike SB リアクト レオが登場。
オリジナル記事の公開日：2023年9月12日
プロのスケートボーダー、レオ・ベイカーとのパートナーシップの第一弾として、Nike SBは耐久性と現代のテクノロジーを融合したジェンダーレスのシューズ、ナイキ SB リアクト レオを発表した。
「このシューズを作るにあたって望んでいたのは、ワンランク上の要素とファッション性を備えた実用的なものでありながら、最終的には優れたスケートボードシューズであること」ベイカーはこう語る。
これを実現するため、ナイキ SB リアクト レオでは贅沢なレザーアッパーを使い、さらに磨耗しやすい部分にスエードを重ねることで耐久性を高めた。 足によく馴染むミッドカット構造は、これまで取り組んできたトリックを完璧に仕上げるための助けとなる。
このシューズを発表したプレスリリースにおいて、Nikeは「オーリーエリアとつま先には三重に強化されたステッチを施し、バルカナイズド（加硫処理を施した）ソールとカップソールを合わせたハイブリッド構造を使用。さらにNike Reactミッドソールにより、高いグリップ性、ボードフィーリング、そして衝撃吸収性に優れた高い反発力を実現しました」と報告。
同系色の「Leo」モノグラムパターンがあしらわれたパイピングと、飾りひも付きのかかとのプルタブで、「ファッション性」を高めた。 「トゥキャップのオーバーレイが3層になっているので、ちょっとやそっとではすり減りません。 つま先のトリプルステッチのおかげで本当に耐久性抜群なんです」とベイカー。 長持ちしてほしい反面、箱から出したらすぐにうまく滑れるシューズが欲しいと思ってました。その点で、バルカナイズドソールとカップソールの新しい組み合わせは完璧。 まさに、自分の理想の一足です。 とても誇りに感じています」
ナイキ SB リアクト レオは、nike.comと一部のスケートボードショップで9月15日に発売開始予定。