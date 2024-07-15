NikeがLeBron 21を発表

真珠を守るオイスターシェルから着想を得たレブロン 21は、シェルの模様をヒントにしてアッパーに通気孔を配置し、爆発的な動きの際にもアスリートの足をしっかり包みこむ。 インソール上には360度のゾーンケーブルで補強が施されており、試合がヒートアップしてもプレーヤーの足を確実に固定する。 一方、足裏では前足部のZoom Turboユニットと底部に配した13ミリのZoomユニットが推進力を発揮。 足中央部のTPUシャンクが安定性をもたらし、ダイナミックな動きにも対応する。 枕のような肌触りのフルレングスのCushion 2.0フォームで快適さを追求したシューズだ。

レブロン 21はバスケットボールのシーズンに合わせて全世界で登場。9月28日から、家族向けのフルサイズ展開で発売される。