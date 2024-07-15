Nikeがレブロン 21を発表

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娘のズリにインスパイアされた新作モデルは、オイスターシェルを模した軽量素材が特徴的なデザイン。

最終更新日：2024年7月15日
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NikeがLeBron 21を発表

オリジナル記事の公開日：2023年9月14日

  • Nikeがバスケットボールシューズコレクションの最新作、レブロン 21の発売を発表。
  • レブロン・ジェームズの愛娘、ズリにインスパイアされたこのシューズでは、オイスターシェルを模した軽量素材やその他の技術的進歩を活かして、次世代のアスリートの心を捉えるようなデザインを目指した。
  • 前足部のZoom TurboユニットやフルレングスのCushion 2.0フォームなど、さまざまなディテールが盛り込まれている。

Nikeは、次世代のバスケットボールプレーヤーを意識した高性能シューズコレクションの最新作、レブロン 21を発表した。 娘のズリからインスピレーションを得たこのシューズは、試合中のプレーヤーをサポートするための様々なディテールを備えている。

「レブロン 20から次のステップに進むにあたり、私たちはレブロン・ジェームズがオフシーズンの間、自らの身体とパフォーマンスをどのように維持しているのかに着目しました」と、レブロン 21のリードデザイナーであるジェイソン・ペトリは、シューズの発売を伝えるプレスリリースの中で述べている。 「彼のトレーナーは、まるでF1カーの世話をしているようだと言います。 レースごとにマシンを微調整するのです。 車を完全に作り直す必要はありません。 私たちは、Zoom Turboユニットのような彼が気に入っている要素を残しながら、アッパーの仕上げの一部を洗練させたいと考えました」

NikeがLeBron 21を発表

真珠を守るオイスターシェルから着想を得たレブロン 21は、シェルの模様をヒントにしてアッパーに通気孔を配置し、爆発的な動きの際にもアスリートの足をしっかり包みこむ。 インソール上には360度のゾーンケーブルで補強が施されており、試合がヒートアップしてもプレーヤーの足を確実に固定する。 一方、足裏では前足部のZoom Turboユニットと底部に配した13ミリのZoomユニットが推進力を発揮。 足中央部のTPUシャンクが安定性をもたらし、ダイナミックな動きにも対応する。 枕のような肌触りのフルレングスのCushion 2.0フォームで快適さを追求したシューズだ。

レブロン 21はバスケットボールのシーズンに合わせて全世界で登場。9月28日から、家族向けのフルサイズ展開で発売される。

公開日：2023年9月14日

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