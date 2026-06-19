Jordanブランドが主催: THE ONE 2026

JordanブランドのThe Oneは、毎年開催される世界規模の1on1バスケットボール トーナメントで、14歳から18歳までのアスリートを対象としています。地域予選は、世界各地の20以上の都市で開催されます。地域予選を勝ち上がったプレーヤーたちは、8月に中国、上海で開催されるライブパフォーマンスのファイナルに進みます。トーナメントは、マイケル・ジョーダンの偉大な功績をもとに展開される、NikeのJordanブランドが主催します。今年で3年目となります。