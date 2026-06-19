Jordanブランドが主催: THE ONE 2026

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THE ONE、再び。世界最強の1on1プレーヤーを決定する、世界規模の1on1バスケットボール トーナメントが帰ってくる。
3年連続開催のThe Oneが帰ってくる。次世代の卓越した才能を世界に知らしめるトーナメント。1on1。チームも、ヘルプもない。君と対戦相手。どちらが高みを目指すか。
THE ONE 2026
イベントについて
今年、Jordanブランドが主催するThe Oneは、8月29日に上海でファイナルを迎える。14歳から18歳までのプレーヤーが対象。北米、ヨーロッパ、アジアにまたがる20以上の都市で予選通過者を決めるバトルが繰り広げられ、地域予選を勝ち上がったプレーヤーがグローバルファイナルに進出する。男子と女子、それぞれのトーナメントを勝ち抜いた勝者は、The Oneの称号を獲得し、Jordanブランドの公式アンバサダーに就任する。
The Oneは単に、世界最強の1on1プレーヤーを決定するイベントではない。世界でいま大注目のアーティストによるライブパフォーマンスも必見だ。コミュニティでエア ジョーダン 1を再解釈するデザインコンテストも開催。新進気鋭のアーティストたちにとって世界に名を残すチャンスとなる。もちろんJordanブランドらしく、サプライズも用意されている。
ポイント
- The Oneは、世界規模のバスケットボール トーナメント。
- 対象者は、14歳から18歳までのバスケットボール プレーヤー。
- 男子と女子のトーナメントが別で開催。
- 北米、ヨーロッパ、アジアで地域予選が開催予定。
- ファイナルが8月29日に中国、上海で開催予定。
- The Oneの勝者はJordanブランドにアンバサダーとして就任。
ルール
- 23点先取、または8分経過時点でより多くの点を獲得したプレーヤーが勝者となる（いずれか早い方）。
- 2点3点制。
- ショットクロックは9秒。ボールがクリアされた時点、またはチェックボール後にオフェンス側がボールにタッチした時点で開始される。
- ランニングクロックを採用。ただし、最後の1分間は除く。
The Oneの勝者たち
ファイナルへの道
地域予選は、世界各地の20以上の都市で開催される。地域予選を勝ち上がったファイナリストたちは8月29日に中国、上海で開催されるファイナルに集結し、世界最強の1on1プレーヤーを目指して戦いに挑む。
よくある質問
The Oneトーナメントとは？
JordanブランドのThe Oneは、毎年開催される世界規模の1on1バスケットボール トーナメントで、14歳から18歳までのアスリートを対象としています。地域予選は、世界各地の20以上の都市で開催されます。地域予選を勝ち上がったプレーヤーたちは、8月に中国、上海で開催されるライブパフォーマンスのファイナルに進みます。トーナメントは、マイケル・ジョーダンの偉大な功績をもとに展開される、NikeのJordanブランドが主催します。今年で3年目となります。
対象となるプレーヤーは？
The Oneは、14歳から18歳までのバスケットボール プレーヤーが対象で、男子と女子のトーナメントが別で開催され、それぞれで勝者を決定します。
なぜ1on1のトーナメントなのですか？
マイケル・ジョーダン誕生のストーリーを語る上で、1on1は外せません。兄のラリーと裏庭でバトルを繰り広げたことで、マイケル・ジョーダンの飽くなき競争心が育ったのです。Jordanブランドは、そうした勝つことへの揺るぎない意思を持つプレーヤーを世界規模で探し、マイケル・ジョーダンの偉大な功績を称えます。
ルールについて教えてください。
- 23点先取、または8分経過時点でより多くの点を獲得したプレーヤーが勝者となる（いずれか早い方）。
- 2点3点制。
- ショットクロックは9秒。ボールがクリアされた時点、またはチェックボール後にオフェンス側がボールにタッチした時点で開始される。
- ランニングクロックを採用。ただし、最後の1分間は除く。
- 最後の1分間では、笛が鳴った場合や、得点後、負傷のたびにゲームクロックを止める。
- フリースロー中も、ゲームクロックを止めない。ただし、最後の1分間は除く。
- 各プレーヤーは、1試合につき1回、20秒のタイムアウトを与えられる。タイムアウトは、オフェンス側がポゼッションを保持している時、またはデッドボール時に限る。タイムアウトは規定時間内に使用し、延長戦に持ち越すことはできない。
- チェック後に試合が再開され、ショットクロックが開始される。
- 得点したプレーヤーが、ポゼッションを保持する。
- シュートを外しても、試合は続行される。
- ディフェンシブ リバウンドは攻守交替とみなされ、試合は続行される。オフェンス側は、5秒以内にボールを3ポイントラインの外へクリアしなければならず、ディフェンス側はオフェンス側によるクリアを妨げてはならない。リバウンドを確保した時点で、審判はジェスチャーによる5秒カウントを開始する。
- シュートしたボールがリングに当たらなかった場合は、クリアしなければならない。
- シューティング ファウルがあった場合、オフェンス側に1点のフリースローが1本与えられる。
- 「アンドワン」は認められない。
- ファウルが4つ目に達すると、ボーナスが与えられる。1点のフリースローが1本与えられる。
- フリースローを決めた後はそのままポゼッションを保持し、チェックボールで試合再開。
- フリースロー失敗後は試合続行とはならず、攻守交替となり、チェックボールで試合再開。
- 審判がすべてのチェックボールを開始する。
- 延長戦では、先にシュートを決めた方が勝利する。コイントスでポゼッションを決定する。
- 試合はフリースローで決着する場合もある。
- 負傷により試合を続行できない場合、対戦相手が自動的に勝利する。
- 「ノン バスケットボール プレー」とみなされるファウルは、フリースロー1本に加え、フリースローの成否にかかわらずポゼッションが与えられる。
- ペイントエリア内で、2ポゼッション連続でバックダウンすることはできない。
- バックダウンの定義：ゴールに背中を向けた状態で、3回連続でドリブルした場合はバックダウンとなる。1回目のバックダウンで、審判はオフェンス側に警告する。再度バックダウンが行われた場合は、3回目のドリブルで、そのプレーヤーはポゼッションを失う。
勝者には何が与えられますか？
勝者は、The Oneの称号を獲得します。男子と女子それぞれの勝者に賞金が与えられ、グローバル キャンペーンに起用されます。さらに、Jordanブランドの公式アンバサダーに就任します。
過去の勝者を教えてください。
2025年の勝者は、ローズ・シンプソンとテロン・ウィリアムズです。2024年の勝者は、タティアナ・グリフィンとスティーブ・バーです。
ファイナルの開催日時と開催場所を教えてください。
2026年度のファイナルは、8月29日に中国、上海で開催されます。20以上の都市で行われる地域予選を勝ち上がったファイナリストが、プレーインラウンドとノックアウトラウンドで戦い、最後に男子と女子それぞれで決勝戦が行われます。
過去にThe Oneが開催された場所はどこですか？
過去のThe Oneのファイナルは、パリとニューヨークで開催されました。
地域予選とファイナルは観戦できますか？
はい。以下の都市で観戦できます。
ヨーロッパ：マドリード、リュブリャナ、ベオグラード、パリ、ロンドン
アジア：東京、名古屋、セブ、マニラ、広州、東莞、杭州、成都、西安、上海、台北、北京、武漢
北米：シカゴ、ニューヨークシティ、ロサンゼルス
※名古屋予選は、SPORTS DEPO(アルペン)主催により開催されます。
イベントはどこで視聴またはフォローできますか？
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