Jordanブランドからエア ジョーダン 38が登場

Jordanブランドからエア ジョーダン 38が発売
商品の最新情報
エア ジョーダンの新しい高性能バスケットボールシューズ。ユニークなディテールの中でも、ソールに搭載された新しいプレートテクノロジーに注目だ。
オリジナル記事の公開日：2023年7月1日
注目ポイント：
- エア ジョーダン 38は、エア ジョーダン 8のストラップをヒントにしたXプレートを搭載。シャープな動きを繰り出すときも、足がインソールにしっかり固定される。
- アッパーの刺繍は、1993年ファイナルシリーズでマイケル・ジョーダンが見せた功績を称えるデザイン。
- エア ジョーダン 38は、Jordanブランド史上最もサステナビリティに配慮したシグネチャーシューズ。リサイクル素材を重量の20％以上に使用している。
- エア ジョーダン 38の発売日は、2023年8月18日。
エア ジョーダン 38が、Jordanブランドバスケットボールシューズの歴史の新しい扉を開く。 新しいプレートテクノロジーであるXプレートを搭載。巧みなフットワーク、コートでの機動力、敵のタイミングをずらしたジャンプシュートなど、マイケル・ジョーダンのプレースタイルがアイデアの源だ。
コートでの複雑なフットワークをサポートする設計。地面との一体感を生むデザインで、抜群の接地感を提供しながら急な方向転換、カット、ディフェンスでのスライドステップにも対応する。 エア ジョーダン 8のX型ストラップをヒントに、ソールに新しいXプレートを搭載。シャープな動きを繰り出す際も、足がインソールに固定されてずれることがない。
中心部のヘリンボーントラクションパターン、フルレングスのZoom Strobelクッショニングユニット、Cushlon 3.0フォーム。各種テクノロジーを融合して、反発力に優れた履き心地を生み出す。
アッパーの前足部に施された刺繍が、足を固定する役目を果たす。それだけでなく、1993年ファイナルシリーズでマイケル・ジョーダンが見せた功績を称えるデザインでもある。 履き口に施された41のクロスハッチは、シリーズ1試合平均41得点という記録を象徴。 側面内側にある3つのダイヤモンドは、シカゴ・ブルズの3連覇を表現している。
エア ジョーダン 38は、Jordanブランド史上最もサステナビリティに配慮したシグネチャーシューズ。リサイクル素材を重量の20％以上に使用している。
発売日：8月18日、ホワイト、レッド、ブラックを組み合わせたFundamentalカラーモデルのエア ジョーダン 38が、jordan.comと世界各地の一部の小売店で発売。
FIBAカラーは、バスケットボールの国際的な統括団体である国際バスケットボール連盟を称えたモデル。 ホワイトのアッパーに、FIBAロゴの鮮やかなカラーを配したインソールを組み合わせている。 FIBAカラーの発売日は9月7日。
Center Starカラーは女子バスケットボールをイメージしたモデル。発売日は9月25日。
よくある質問
エア ジョーダン 38の発売はいつ？
2023年8月18日、ホワイト、レッド、ブラックを組み合わせたFundamentalカラーモデルのエア ジョーダン 38が、jordan.comと世界各地の一部の小売店で発売される。 また、FIBAカラーは9月7日に、Center Starカラーは9月25日に発売予定。
エア ジョーダン 38の価格は？
エア ジョーダン 38の店頭価格は200ドル。