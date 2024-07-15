Jordanブランドからエア ジョーダン 38が登場

エア ジョーダン 38が、Jordanブランドバスケットボールシューズの歴史の新しい扉を開く。 新しいプレートテクノロジーであるXプレートを搭載。巧みなフットワーク、コートでの機動力、敵のタイミングをずらしたジャンプシュートなど、マイケル・ジョーダンのプレースタイルがアイデアの源だ。

コートでの複雑なフットワークをサポートする設計。地面との一体感を生むデザインで、抜群の接地感を提供しながら急な方向転換、カット、ディフェンスでのスライドステップにも対応する。 エア ジョーダン 8のX型ストラップをヒントに、ソールに新しいXプレートを搭載。シャープな動きを繰り出す際も、足がインソールに固定されてずれることがない。

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