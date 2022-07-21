ジェリン・ハウエルが語る、プロのサッカー選手になるまでの道のり

読み書きができる前から、スポーツを始めたという人は少なくない。だがジェリン・ハウエルのように、サッカー米国女子代表やレーシング・ルイビルFCで活躍するスターにまで上り詰めるのは狭き門だ。アスリート一家に生まれた幸運、カレッジスポーツでの苦難、地域のクラブからプロへと成長するために必要なトレーニングなどについて、ジェリンがみずからの半生を振り返るポッドキャスト。先人たちからの学びや、憧れの選手たちと一緒にプレーする喜び、サッカー人生での目標などを語り尽くしてくれる。聞き手はジャクリン・バイラー。