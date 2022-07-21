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ポッドキャスト「トレーニング最前線」：ジェリン・ハウエルと語るサッカーの未来

Coaching

アメリカのサッカー界で、スターダムを駆け上がる成長の物語。NWSLのミッドフィールダー、ジェリン・ハウエルから体験談を聞こう。

最終更新日：2022年7月21日
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ジェリン・ハウエルが語る、プロのサッカー選手になるまでの道のり

「トレーニング最前線」は、最先端のフィットネス情報を紹介するポッドキャスト。

読み書きができる前から、スポーツを始めたという人は少なくない。だがジェリン・ハウエルのように、サッカー米国女子代表やレーシング・ルイビルFCで活躍するスターにまで上り詰めるのは狭き門だ。アスリート一家に生まれた幸運、カレッジスポーツでの苦難、地域のクラブからプロへと成長するために必要なトレーニングなどについて、ジェリンがみずからの半生を振り返るポッドキャスト。先人たちからの学びや、憧れの選手たちと一緒にプレーする喜び、サッカー人生での目標などを語り尽くしてくれる。聞き手はジャクリン・バイラー。

「大切なのは、次世代に希望と励ましを与えること。サッカー選手としてだけではなく、人間として尊敬されるように努力すること」

ジェリン・ハウエル
（Nikeアスリート、レーシング・ルイビルFCミッドフィールダー）

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マインドセット、運動、食事、リカバリー、睡眠に関する質問を受付中。ゲストやトピックについての提案も、司会のジャクリンにメール（trained@nike.com）で送ってみよう。

公開日：2022年7月28日