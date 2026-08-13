ナイキ ジャ 4：ジャ・モラントの新作シグネチャーシューズ

ジャ・モラントのフットウェアシリーズの新作が出るたびに、そのシューズにはジャの精神をより強く感じられるような試みがなされています。ジャの不屈の精神と忍耐力の物語は、次世代のバスケットボールプレーヤーたちにインスピレーションを与えています。サウスカロライナ州での質素な生い立ちから、中堅大学へのスカウトに至るまで、この小柄なバスケットボール選手は、その道のりのあらゆる局面で挑戦に立ち向かい、成長を遂げてきました。

「ジャの存在感は彼のサイズを上回っています。私たちは今の子供たちに、同じ精神性を持ってほしいと思っています。コートに足を踏み入れるたびに彼が放つ気合いと強さは、同じ炎を持ってプレーするアスリートたちを結びつけます」と、Nikeのプロダクトマネージャーであるモニーク・キュリーは述べています。

重要なのは、ジャ 4が、これまでのモデルと同様に、ジャの洞察に基づいて作られていることです。アッパーのエッジの効いたアグレッシブな質感が、ジャの爆発的なプレースタイルをクリエイティブに表現しているのも不思議ではありません。ジャの存在がシューズ全体に溢れています。

「これはシューズを超えたものです」とキュリーは語ります。「それはムーブメントであり、重要な瞬間です。ジャがコートに足を踏み入れたと同時に放つ自信、気合い、存在感を、アスリートが感じるチャンスです。」