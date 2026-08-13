地震の影響により、九州地方での配送・集荷に遅延が発生しております。
ナイキ ジャ 4：ジャ・モラントの新作シグネチャーシューズ
製品ニュース
ナイキ ジャ 4は、改良されたクッショニング、トラクション、デザインを備えて2026年8月に登場します。ジャ 3からの変更点、サイズ、購入場所をご紹介します。
この記事のポイント
- ジャ 4は、2026年8月13日にNike.comと一部の販売店で発売されます。
- ジャ 4は、ジャ 3から数多くの改良が施されています。安定性を高める新しいTPU製JA-Frame、足底のフォームの変更、より反発力の高いソックライナー、耐久性を高めるためのハプティック加工の使用、さらにデザイン面でも多くのアップデートがなされています。
- Nikeは、ジャ 4を5種類のカラーバリエーションでリリース。
- ジャ 4は、プレーヤーがジャのシグネチャーシューズに期待する性能を維持しつつ、より手頃な価格を実現した新モデル"12 Time"と同時に発売されます。
ジャ・モラントが新作スニーカーで復活。ディフェンダーを震撼させるような、独自のフットウェアの軌跡に、また新たな一歩を刻みます。ナイキ ジャ 4は、ガードのプレースタイルに合わせて作られたバスケットボールシューズ。スーパースターの爆発的なサイドプレーを活かすデザインとなっています。 ジャ 3からいくつか注目すべきアップデートが施されています。例えば、足底のハイブリッドZoom Xフォームからより安定性の高いCushlon 3.0への変更や、プレーヤーに安心感を与える新たなコンテインメント システムであるJA-Frameの採用など。
ジャ 4は2026年8月15日に発売され、5種類のカラーバリエーションで展開されます。価格は125ドルで、特別仕様のモデルには追加料金が適用されます。知っておくべきこと。
Ja 4を迷わず手に入れよう
ジャ・モラントのフットウェアシリーズの新作が出るたびに、そのシューズにはジャの精神をより強く感じられるような試みがなされています。ジャの不屈の精神と忍耐力の物語は、次世代のバスケットボールプレーヤーたちにインスピレーションを与えています。サウスカロライナ州での質素な生い立ちから、中堅大学へのスカウトに至るまで、この小柄なバスケットボール選手は、その道のりのあらゆる局面で挑戦に立ち向かい、成長を遂げてきました。
「ジャの存在感は彼のサイズを上回っています。私たちは今の子供たちに、同じ精神性を持ってほしいと思っています。コートに足を踏み入れるたびに彼が放つ気合いと強さは、同じ炎を持ってプレーするアスリートたちを結びつけます」と、Nikeのプロダクトマネージャーであるモニーク・キュリーは述べています。
重要なのは、ジャ 4が、これまでのモデルと同様に、ジャの洞察に基づいて作られていることです。アッパーのエッジの効いたアグレッシブな質感が、ジャの爆発的なプレースタイルをクリエイティブに表現しているのも不思議ではありません。ジャの存在がシューズ全体に溢れています。
「これはシューズを超えたものです」とキュリーは語ります。「それはムーブメントであり、重要な瞬間です。ジャがコートに足を踏み入れたと同時に放つ自信、気合い、存在感を、アスリートが感じるチャンスです。」
ジャ 3からジャ 4への変更点は？
おなじみのアプローチを採用しているものの、ジャ 4とジャ 3には明らかな違いがいくつかあります。最も顕著な改良点の1つは、足裏のセットアップです。ジャ 3ではハイブリット Zoom Xフォームを採用していましたが、ジャ 4ではCushlon 3.0に移行し、高めのSuper Critical Foamソックライナーと組み合わせることで、反発力に優れ、爆発力があり、安定した履き心地を実現しています。TPU製のJA-Frameが足を包み込み、ジャンプ、素早いカット、シュートの際にも足をしっかり固定します。
ハプティック加工を施すことで、より質感のある外観や立体感が生まれ、耐久性も向上します。アウトソールに施されたグリップ力の高い精密なトラクションパターンも、ジャのロゴに着想を得ています。これは前モデルで際立っていた「JA」よりも、さりげなく表現されています。
デザインに関しては、ジャ 4は独自のバランスを実現しています。デザインチームは、鋭角的なラインによるエッジの効いた姿勢を維持しつつ、最新モデルでは、よりクリーンかつモダンで、パフォーマンスを重視した、シンプルなアプローチを追求しました。その重要な要素となっているのが、彼の有名な「ブルドッグ」の動きに着想を得た、歯の形をしたJAロゴの採用です。
「誰もがジャのスカイウォーキングの瞬間を記憶していますが、ブルドッグのような力強い動きもあります。彼がフロアでどんな爆発力を見せるか、人々は忘れがちなんです」と、Nikeのエキスパート プロダクトデザイナーであるレオン・グーは語ります。「そこで、そのスピードに再び焦点を当てたいと考えました。」
隠されたメッセージとユニークなデザイン要素が満載のジャのシグネチャーシューズ シリーズ最新作は、ベテランとルーキーの両方のプレーヤーを考慮してデザインされています。プレーヤーがジャのシグネチャーシューズに期待する主な特徴を維持しつつ、より手頃な価格を実現した新モデル12 Timeは、ジャ 4の発売直後に発売されます。
ジャ 4のリリース情報
ジャ 4は、2026年8月13日にnike.comと一部の販売店で発売予定です。12 Timeは2026年9月上旬に発売予定です。
このシューズは5種類のカラーバリエーションで展開され、価格は1足125ドルです。特別仕様のモデルには追加料金が適用されます。
よくある質問
ナイキ ジャ 4は、ジャ 3と比較してどのような点が新しくなっていますか？
最大の改良点の1つは、アスリートにより高い安定感を提供するための足裏のフォームです。ジャ 4は、ジャ 3で使用されていたハイブリッドZoom XからCushlon 3.0への変更が施されており、プレーヤーは躊躇することなく爆発的に跳躍し、素早くリカバーすることができます。また、ソックライナー、新しいTPU製JA-Frame、その他のユニークなデザイン要素にも重要なアップデートが施されています。
ナイキ ジャ 4はガードに適していますか？
ジャ 4は、ガードのプレースタイルに合わせて作られていますが、特定のポジションというよりはプレースタイルを重視して設計されており、基本的にはポジションにとらわれないシューズと言えます。
ジャ・モラントのシューズはどの程度耐久性に優れていますか？
ジャ 4は、強度と耐久性を重視した素材を使用し、長期的なサポートを重視して作られています。
Ja 4はサイズ通りのフィット感ですか？
前足部に余裕を持たせるため、ハーフサイズ上のサイズをお試しください。