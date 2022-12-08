ジュースは健康に良いのか？ 管理栄養士が解説

健康とウェルネスの世界では、流行が生まれたり消えたりを繰り返している。ジューシング（ジュース搾り）も例外ではない。 ジューシングは、長年にわたって人気を博し（そして失い）続けている。 ジューシングには確かにメリットがあるが、一部には科学的な根拠なしに広まっている説もある。

知らない人のために説明しておくと、ジューシングとは、まさに言葉どおり「ジュースを搾る」ことだ。 「ジューシングとは、果物や野菜から汁を抽出または取り出すこと。多くの場合、果肉や食物繊維、種や皮などは捨て去ります」と言うのは、理学修士のマヤ・フェラー。フェラーは 登録栄養士（R.D.）、 認定栄養士の有資格者でもある。 しかし、ジューシングは健康的なのか？そして、大々的に語られているだけの効果が本当にあるのだろうか？

以下では、フェラーとブリタニー・モデル（理学修士、登録栄養士（R.D.）、 認定栄養士）が、ジューシングの効果と注意すべき潜在的リスクなどについて詳しく解説する。