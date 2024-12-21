ブラを着けて寝るべきか： エキスパートが解説

ブラを着けて寝ることに、メリットを感じる人もいる。 だが考えられるメリットを説明する前に、重要な点を述べておこう。ウォン医師によれば、着用するブラの種類は関係がない。

ワイヤー入りのブラを着けて眠りたいなら、そうすればいいのだ。 「ワイヤー入りのブラを着けて寝ると背中に良くない。そんな話も聞きますが、事実ではありません」とウォンは言う。

同様に、スポーツブラを着けて眠っても問題ない。 スポーツブラを着けて寝ることは良くないことなのか。乳房再建の専門家でもあるコンスタンス・M・チェン医師（形成外科医）によれば、その答えは「ノー」だ。 「スポーツブラが胸の成長を妨げると信じている人がいますが、そんなことはありません」