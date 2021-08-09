ロンドンのインディアン・ジムカーナ FCを紹介

1916年に誕生したインディアン・ジムカーナ・フットボールクラブ。創設以来、地元に根差したスポーツを盛り上げ、ロンドンの第二世代アジア人コミュニティの拠点となってきた。友情を育み、試合となれば闘争心を燃やして観客を大いに盛り上げる彼らがエネルギー源としているのはある目的。それは、固定概念に挑み、サッカーの新しい時代への道を切り開くこと。

初代チームキャプテン、JTはこう語る。「僕たちのコミュニティは、この国のサッカー文化の一部として見られたことは一度もありません。これは僕たちが破らなきゃいけない固定概念なんです」