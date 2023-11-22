ベースボールキャップの洗い方

ベースボールキャップをお手入れする前に、つばの素材を確認しよう。 ビンテージ愛好家は要注意。1983年以前に作られたキャップのつばにはボール紙が使われていることが多いためだ。 確認できない場合は、つばを指ではじいてみるとよい。 中にボール紙が入っていれば、たたいたりはじいたりすると、中身が詰まっていないような、少し鈍い音がする。

ボール紙が使われているキャップを洗うときは、水に浸さないようにしよう。つばが水分で傷むと修復できなくなるためだ。 プロからのアドバイス：ボール紙が入っているキャップ（一般的に80年代以前に作られたもの）は部分洗いのみでお手入れすること。

つばにプラスチックが使われていることが多い最近のベースボールキャップは丈夫で、通常は洗濯機で洗える。 どんな方法でお手入れしてもよいが、まずはラベルを見て、特別な指示がないかどうかを確認しよう。 主に使用されている素材がレザーやスエードの場合は特に注意が必要だ。

「スエードのシューズを新品同様に掃除する方法」も要チェック。

ここでは、つばの中身がプラスチックで、布を使用したベースボールキャップをきれいにする方法を3つ紹介する。