Nikeベースボール ユニフォームのスタイリング方法

Nikeベースボールユニフォームのスタイリング方法
スタイリングのヒント
このガイドを参考に、ユニフォームをファッショナブルに着こなして観戦しよう。
野球は、観戦者が楽しめるよう配慮されたスポーツだ。 ファンにとっては、夏の午後、冷たい飲み物や軽食を片手に、スタンドでリラックスして過ごす楽しい機会になる。
また、バスケットボールやサッカーと同様、ユニフォームを着用することで、お気に入りチームを応援できる。 スタジアムの外では、ベースボールユニフォームを普段着に取り入れるのもおすすめだ。 チームに忠誠を尽くすために、決してファッション性を犠牲にする必要はなく、ユニフォームをファッショナブルに着こなすこともできる。
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ベースボールユニフォームは、定番コーデにスポーティーなテイストを効かせるカジュアルウェアとして、のんびりと過ごす週末やサマーパーティーの装いにもマッチする。 コーディネートのアイデアに行き詰まっているようなら、ここで紹介する、ユニフォームを活用したスタイルを検討してみてはどうだろうか。
ファッション性を重視したベースボールユニフォームのスタイリング5例をさっそくチェックしよう。 ぜひ、試合観戦当日の服装として参考にしてほしい。 もちろん、球場以外のシーンでも構わない。積極的にお気に入りチームのベースボールユニフォームを着て過ごそう。
ここで紹介するコーディネートなら、スタンドで観戦するときも、オフシーズンにバーで集まるときも、チームをサポートする気持ちをスタイリッシュに表現できる。
ベースボールユニフォームのスタイリング方法
1.観戦以外でも活躍
試合がない限り、クローゼットの奥でギアを眠らせているという場合は、オフシーズンにベースボールユニフォームを着こなす方法を考えてみよう。
いつものシャツの代わりにスポーティーなユニフォームを着れば、お気に入りチームをサポートする気持ちを表せる。 ユニフォームと同じカラーの入ったシューズを合わせるだけで、目を引くコーディネートが簡単に完成。 スポーティーなユニフォームとは対照的にクールな印象のジャケットを合わせ、バランスの良いスタイルに仕上げよう。
2.間違いなしのアンサンブル
ベースボールユニフォームは、試合観戦以外のシーンに取り入れてもいい。 ボタンダウンシャツや軽いジャケットの代わりにベースボールユニフォームを着ることで、自分らしい着こなしを楽しみながら、お気に入りチームをアピールできる。
このスタイルは、スポーティーでクールな服装がドレスコードに違反しない夏のイベントにおすすめ。カジュアルなミニドレスにオーバーサイズのユニフォームを羽織れば、キュートに決まる。 リラックスした雰囲気のこのスタイルには、ハイカットのダンクなどのおしゃれなスニーカーがマッチする。
3.大胆な配色にチャレンジ
サポートチームのユニフォームが独特の配色でデザインされている場合（たとえばオークランド・アスレチックスはグリーンとゴールド）、不自然な着こなしや他のアイテムとの不調和を避け、スタイリッシュな装いでユニフォームを魅力的にアピールしたいものだ。
そのポイントは、 ユニフォーム以外のアイテムをニュートラルカラーでまとめること。 たとえば、グレー系のカラーであるトープのショートパンツとシンプルなサングランス、また同じようなニュートラルカラーや、ユニフォームと同じカラーが入ったスニーカーを合わせるのがおすすめだ。
4.スポーティーな観戦スタイル
カジュアルな印象をキープしたい日に、ベースボールユニフォームの着こなしに悩んでいるなら、 リラックス感あふれるアスレジャーコーデの仕上げに、お気に入りチームのトップスを加えてみよう。
まず、バイクショートパンツにカジュアルなタンクトップかロング丈のスポーツブラを合わせる。 その上にユニフォームを羽織り、 存在感のあるエア マックスのような、週末の定番スニーカーで仕上げよう。 晴れの日にはキャップをかぶることもお忘れなく。
5.重ね着をレベルアップ
重ね着にも積極的にチャレンジしよう。 お気に入りユニフォームの下に長袖のシャツ（もちろん、マッチするカラーを選ぼう）を着て、応援したいチームをアピール。 気温の低い日は、試合観戦ではなおのこと、重ね着の暖かさをありがたく感じるはず。長袖のシャツを着ていて良かったと思うだろう。
普段着にぴったりのカジュアルスタイルにまとめるには、ニュートラルカラーのカーゴパンツを合わせ、控えめのカラーアクセントが映えるシューズで仕上げるとよい。 まとまりを感じさせつつ、単一色になるのを防げる。
文：エミリア・マッデン