初心者向けのスケートボードガイド

スケートボードは、スキル、コーディネーション、バランスが必要なスポーツだ。 同時に、非常に楽しく、爽快な気分が味わえる。だから大人になってからでも習い始める価値はある、と全米スケートボードエデュケーション協会（USSEA）の創設者であり、USSEA認定スケートボードエデュケーターのジョー・エバーリングは言う。

習得にかかる時間は他のスポーツと同じ程度とのことだ。 「年齢によるハードルはありません。 立つ、バランスを取る、地面を蹴るなど、スケートボードに必要な身体能力は、アイススケート、ローラースケートなどと同じです。どちらも、年齢にかかわらず大人になってから習得できます」

（関連記事：インラインスケートが健康にもたらす5つのメリットをエキスパートが解説）

エバーリングによると、初心者にとって正しい乗り方を学ぶための最善の方法は、認定コーチやスケートボードのプロに指導してもらうことだが、独力でも基本を学ぶことはできる。ただし、適切な用具を揃え、専用の場所で練習することが前提だ （地域によっては特定の場所でのスケートボードを禁じている。出かける前に自分の地域の規制を確認しよう）。

今すぐスケートボードに乗ってエアボーンすることはないだろうが、それでも練習前に適切なプロテクターを用意することが大切だ。 ヘルメット、ニーパッド、エルボーパッド、リストラップまたはリストパッドなどを揃えておこう。 この記事では、スケートボードを習得するために必要な乗り方や正しい用具の買い方を解説する。