バーンアウトしない目標の立て方

特に有効な目標設定の1つが、スマート（SMART）な目標を立てる戦略。 「具体的（Specific）」で、「測定可能（Measurable）」で、「達成可能（Achievable）」で、「適切（Relevant）」で、「期限付き（Time-bound）」の目標が、スマート（SMART）な目標設定の基準といえる。

まず目標を具体的に決めると、良いスタートが切れる。何を達成したいのか、サポートしてくれそうなのは誰か、目標への進捗状況をどのようにしてチェックするか、対処が必要になる障害（スケジュールの問題やモチベーションの喪失など）は何かといったことを、はっきりと認識しやすくなるからだ。 なぜわざわざその目標を選んだのかという理由をきちんと認識できるよう、まずは具体的に目標を決めることが重要だ。

スマート（SMART）な目標の基準となる別の要素は、目標への進捗状況を評価できることと、現実的で有意義な目標を選ぶこと、そして期限を設定すること。 スマート（SMART）な目標を複数積み重ねるように設定してもよいが、なるべく少数にとどめておく方が無難だ。一度に追求する目標が増え過ぎて、打ちのめされることがないようにしよう。

たとえば仕事で一日中座ったまま過ごす生活を相殺するために、6週間で体重の半分のウェイトをデッドリフトできるようにする。チャリティーへの参加として、3か月で5kmランニングをする。2か月後の障害物レースに参加する準備として、うんていを端から端まで渡り切る。 どの目標も個人の状況に見合ったレベルであり、一定の期間で達成が見込めて、目標への進捗状況も確認できる。