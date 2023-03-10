神経系を調節する仕組みとは？

神経系の調節と聞くと、疑問が湧いてくるだろう。具体的に神経系のどの部分を調節するのだろうか？

臨床心理学者でヨガ講師のアリエル・シュワルツ博士によると、専門家が一般的に言う神経系の調節とは、交感神経系（「闘争・逃走」や「行け行け」反応に関連）と副交感神経系（休息と回復に関連）のバランスを調節することだ。

これらの神経系は自律神経系、つまり意識せずに自動的に機能する末梢神経系の一部を構成している。 交感神経系と副交感神経系はどちらも欠かせない。 長らく、交感神経系はストレス反応を引き起こす悪者扱いされてきた。 しかし、走ったり踊ったりする気持ちを生む役割も担っている。 一方、副交感神経系は、翌日からまた頑張れるよう体を休める働きがある。

理想的なのは、この2つの神経系が陰と陽のように調和して機能している状態だ。 しかし、ストレスが続いて交感神経系が活性化し続けると、気持ちが常に張り詰めてしまい、困ったことになる。 2016年に学術誌『Current Neuropharmacology』に掲載されたレビューによると、こうした状態がうつ病を伴う炎症を引き起こす場合がある。 炎症は、多くの研究において以前からうつ病と関連があるとされてきた。

疲れたと感じたら、迷走神経（脳から腸につながっている副交感神経系の一部）を活性化することで、バランスを取り戻すことができると、エキスパートはアドバイスする。 迷走神経は気分のコントロール、心拍数の減少、休息の促進といった役割を担っているからだ。

シュワルツは、「大半の人は、副交感神経系のリラックス反応を引き出す練習をしたことがありません」と述べ、運動能力を最大限に高めるためには十分な休息と回復が必要だと指摘する。 「十分な休息を取らないと、フロー状態やゾーンに入る感覚をつかんだりするのが、より難しくなります」

それでは、迷走神経を活性化させて、気力の充実したストレスの少ない状態を作り出す「調節」方法を紹介しよう。