アメリカンフットボールの基礎知識：プレー方法

フットボールでは、まず両チームのスペシャルチームがフィールド上に登場し、キックオフで始まる。 ボールを蹴ったチームがディフェンス、ボールを受け取ったチームがオフェンスとなる。 ボールを受け取ったオフェンス側のチームは、キックオフのボールをキャッチした後、キックしたディフェンス側のチームにタックルかアウトオブバウンズで止められるまで、できるだけ前にボールを運んで陣地を挽回する。 キックオフプレーの後、両チームのオフェンスラインとディフェンスラインがそれぞれフィールドに登場する。

注：レシーブチームは、エンドゾーンでボールをキャッチして膝をついたり、ボールがエンドゾーンを超えて蹴られたときに、タッチバックを獲得する。 タッチバックが成立すると、オフェンス側は自動的に自陣25ヤードラインから攻撃を開始できる。

「オフェンス側のチームは、［ダウン］と呼ばれる4回のプレー機会で10ヤードの獲得を目指します」とコーン氏は説明する。 「4回未満のダウンで10ヤードを獲得すると、すぐにダウンはリセットされます。オフェンス側にはその地点からさらに10ヤード獲得を狙うチャンスが4回与えられます」

各プレーの開始時に、オフェンスとディフェンスがそれぞれ仮想線の上に整列する。この仮想線が「スクリメージライン」だ。 センターがボールをクォーターバックにスナップすると、プレーが始まる。 クォーターバックは、ボールをランニングバックに渡してランプレーでヤードを獲得してもいいし、チームメイトにボールを投げてキャッチしたプレーヤーをエンドゾーンに向かって走らせてもいい。

ディフェンスの目標は、ボール保持者にタックルしたり、パスを邪魔したり逆に奪ったりして、オフェンスが4ダウン以内に10ヤードを獲得できないように前進を阻止すること。 ディフェンス側のプレーによってオフェンス側がボールを落とすこともある（ファンブル）。ディフェンス側がボールを拾い上げれば攻守交代になる。相手のエンドゾーンに向かってボールを運んでもいいし、運が良ければタッチダウンも狙える。

「ディフェンスが成功し、オフェンス側が10ヤードを獲得できない場合、オフェンス側は4回目のダウンでパントキックを飛ばして相手チームにボールを渡します。でもあくまで10ヤード獲得を目指す場合は、パスかランで最後の攻撃に賭けることもあります」とコーン氏は言う。 「でもオフェンス側が4回目のダウンで10ヤード獲得を達成できなかった場合は、相手チームはボールがある地点からスタートするので地理的に有利になります」

4回目のダウンではもう1つプレーのオプションがある。それはオフェンス側が3ポイント（タッチダウンで6ポイント）取得を狙ってフィールドゴールを蹴ること。このプレーは、相手のエンドゾーンに近い距離で可能となる。 以下のオフェンス側のプレーが終わると攻守交代となる。

フィールドゴールを試みる

4回目のダウンでコンバージョンに失敗する（最初のダウンまたはスコア獲得に失敗する）

タッチダウンを記録する（さらに追加ポイントまたは2ポイントコンバージョンを試みる）

試合時間をすべて経過した時点で、ポイントの多いチームがゲームの勝者となる。

第4クォーター終了時に同点の場合、通常は延長戦が開始される。 延長戦の具体的なルールは、プレーのレベルやリーグによって異なる。