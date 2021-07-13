子どもたちがもっと体を動かすようになる秘訣をエキスパートが伝授

オリンピック種目にビデオゲームや動画視聴があったら、金メダルは子供たちが独占するだろう。「画面を見ている間、脳内に大量のドーパミンが分泌されることがあります」と話すのは、リサ・ジョー・ガグリアルディ（ミシガン州地域学校健康コーディネーター）。コンサルティング会社「LJガグリアルディ：ビルディング・ア・ホール・チャイルド・ツールボックス」を創業した専門家だ。神経伝達物質のドーパミンは、身体の快感と報酬系に深く関与している。これが中毒のように画面から離れられない理由のひとつだとガグリアルディは指摘する。

だが安心してほしい。ドーパミンは、身体運動でも分泌される。唯一の違いは、単にリモコンを持ってソファーに座り込むよりも手間がかかることだ。運動着に着替えたり、友達やボールを追いかけたり、終わったらシャワーを浴びたりする必要がある。一方、座り込んで遊ぶだけのビデオゲームには、そんな面倒がない。でもだからといって、ゲームの方が楽しいとは限らない。レベッカ・ハッソン博士（ミシガン大学運動学准教授）が主導した調査では、運動とiPadで子供たちをそれぞれ２分間遊ばせ、感想を聞き取った。すると子供たちは、ビデオゲームよりも体を動かす方が楽しいと感じていたのである。

機会を与えられ、励ましてもらうだけで、子供は楽しく運動することができるのだとガグリアルディは断言する。「楽しく運動すればするほど、脳の幸福感が強まります」