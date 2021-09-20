コーチのヤット・インゲブリクトセンが、いじめの対処法を伝授。

まず、あなたにこんなことが起こっていることを残念に思っています。怒った口調で声を荒らげて近づいて来られたら、とても怖いですよね。こういう状態からは、厄介なサイクルが生まれます。何をしても攻撃されていると、攻撃されるのが当然にように思えてくる。パスをするのも良くない、パスをしないのも良くないとなって、 動けなくなる。相手からお決まりの反応が返ってくることにビクビクして、パフォーマンスが低下してしまうのです。



このような悪影響は、チーム全体の文化を腐敗させます。私の経験では、プレイヤーがいじめられると、次はそのプレーヤーが他のプレーヤーをいじめ始めます。ある種の悪循環が生まれ、そのうち否定的な感情やフラストレーションが溜まった状態が常態化し、チーム全員のパフォーマンスをが低下していきます。



こういった行為は、どんなスポーツであっても許容されてはなりません。私はコーチとして、人に正しく接することは、トロフィーやメダルより大切だと考えています。良いアスリートであること以上に、良い人間であることが重要なのです。だから私は、シーズンが始まるたびに、期待される行動や正しく振る舞わなかったらどんな結果になるかを全員に話します。トップのポイントゲッターやMVP、そして自分の子どもたちにも話しますよ。



私がコーチになったのは、息子のヘンリク、フィリップ、ヤコブを指導したかったからです。最近は息子たちをプロの中距離走選手としてコーチしていますが、最初はクロスカントリースキーやサッカーを教えることから始めました。