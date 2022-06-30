質の良い筋肉を付ける方法

リカバリー中の筋タンパク質合成を最大限活用するためには、高品質のタンパク質を筋肉に供給する必要がある。 国際スポーツ栄養学会（ISSN）によると、アスリートが1日に摂取すべきタンパク質は体重1kgあたり1.4-2.0g。 1ポンドあたりおよそ0.64～0.91gだ。



タンパク質は必須アミノ酸、特にロイシンから摂取するとよい。 必須アミノ酸は体で自然に合成されないため、食事から摂取しよう。 ロイシンは筋タンパク質合成のために特に重要な化合物であるとされている。



卵、アーモンド、ひよこ豆、レンズ豆、サーモン、ピーナツなどの食品にこのロイシンが多く含まれている。 大豆や乳清のプロテインパウダーからもロイシンを摂取可能だ。 七面鳥、魚、カッテージチーズ、キヌア、マメ科植物にも必須アミノ酸が含まれている。



ISSNによると、筋力トレーニングのワークアウトの24時間後まで、骨格筋がタンパク質とアミノ酸から効果を得やすい状態が続く。 したがってこの期間に高品質のタンパク質を食事で摂取すると、筋肥大を最適に行うことができる。



ただしタンパク質を摂取するタイミングをきっちり守る必要はない。 一部のアスリートはエクササイズ後30分以内に、シェイクやバーからプロテインを摂取しようと努めているが、その必要はないだろう。 最新の研究では、食事の全体的な品質を重視し、1日を通して十分な栄養を摂取することの方が重要であると示されている。



レジスタンストレーニング計画をサポートする最適な食事計画を立てる場合は、高品質の炭水化物と脂質も食事に取り入れるべきだろう。 全粒穀物、果物、野菜などの糖質は、体にエネルギーと脂質（アボカド、ナッツ、種、植物油に含まれる脂質など）を供給する。また、健康的な細胞を維持し、満腹感を得られるようにもなる。