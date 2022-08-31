野球のグローブを柔らかく馴染ませる方法

野球やソフトボールのグローブを型付けするための手っ取り早い方法は、さまざまだ。 お湯につけたり、オーブンで焼いたり、車でひいたりする人もいる。



「おしゃれな新品のレザージャケットをまさかオーブンに入れようとは思わないでしょう。 革製のコートやブリーフケースを水につけようともしないはずです」とレンビーラックは語る。 「グローブでも、そんなことはしたくないものです」



ケイペンもレンビーラックも、新品のグローブを正しい方法で型付けし、手に馴染ませるために特に重要なのは、時間をかけることと使い込むことだと話す。

「キャッチボールをして革を手に馴染ませることでグローブを型付けしていく方法が私は好きですね」とケイペン。 この方法なら、グローブを自分のポジションやプレースタイルに合わせられる。

「私は親指を少し広げ、他の指は少し内側に曲げる傾向があります。 だから、キャッチボールをしてグローブを型付けしようとするときは、この癖を最も意識するようにしています。親指と他の4本の指で革を曲げるのです」

この形を作ることで、低めのボールに対処する際に、グローブがじょうごのように機能する。また、投げる方の手をポケットに出し入れしやすくなるため、迅速に投げられるようになる。

グローブを手にはめ、キャッチボールをすることで型付けするには時間がかかる。 最初はグローブがとても硬く感じる。 グローブを試合で使えるようになるまでには、3週間から数か月かかるとレンビーラックは言う。



何らかの練習で新しいグローブを使う場合は、新品のグローブを型付けしている最中であることをコーチに伝えるとよいと彼はアドバイスする。 そうしておけば、ボールを弾いてしまったときでも、「プレーヤーのミスなのか、グローブに原因があるのかがわかります。 プレーヤーの動きが正しいのにボールを弾いてしまうのは、問題ありません」とレンビーラックは話す。

練習の後は、革を揉むようにして 次の練習まで自宅で揉みほぐそう。 レンビーラックが提案するのは、グローブの指の部分をほぐしてから、裏返して手首に近い部分をほぐすこと。 閉じる向きとは逆の方向に曲げ、両手で自動車のハンドルを回すような手つきでほぐす。

試合には「頼りになる古い」グローブを使い、新しいグローブは一部の練習や気軽なキャッチボールで使ったり、リバウンドネットがある所で使ったりし、馴染むまではソファに座ってリラックスするときもはめておくことをケイペンはすすめる。