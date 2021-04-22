アスリートのためのグリーフケア：死別の悲しみに向き合いながらプレーに復帰するには

お母さんのこと、本当に残念なことです。心よりお悔やみ申し上げます。



今のあなたがあるのは、お母さんのおかげです。そして、テニス選手であることはその一部でもあります。



母親を失ったことを悲しむのは当然だと自覚してください。そして、状況があまりにも変わってしまったんだから、今はテニスをしたくないと思っても全く問題ないですよ。環境の変化というのは、受け入れがたいもの。



私は2年前、別の喪失を経験しました。流産です。本当に辛い出来事でした。妊娠して希望に満ち溢れていたのに。同じ話ではないのはわかっていますが、若い時に親を失うと、希望を失ってしまうこともあるのではないでしょうか。一緒に未来を描いていたのに、その人がいなくなってしまった。



でも、お母さんは完全にいなくなったわけではありませんよね。彼女は今でもあなたの心の中に存在していて、そういう意味では、まだあなたのそばにいるんです。





私も母親で、5歳の男の子と生まれたばかりの女の子がいますが、もし私自身に何かあっても、彼らには前を向いていてほしいと思っています。お母さんのことを考えるとき、彼女があなたのために何を望むだろうかと考えてみてください。彼女はあなたの試合に行ったり、プレーを見るのが好きだったようですね。もしそうであったなら、それをモチベーションにして頑張ればいい。彼女への愛をあなたの情熱として活かしてみましょう。試合に勝つことで、彼女の気持ちに応えることができると思いませんか？きっと喜んでくれると思います。私はそう信じています！自分のベストを尽くしてください。



変な話に聞こえるかもしれませんが、自分の母が亡くなった後、彼女は私にどうしてほしいだろうかと考えることがあります。



もし私が彼女のことで泣いてばかりいたら、確実に怒られるでしょうね。もちろん泣いてはいけないと言ってるわけじゃありませんよ！泣くべきです。私は絶対泣きます。でも、もし私がただ泣いているだけだったら、きっと母の亡霊が私の家の火災報知器を鳴らすでしょうね。そうしたら私は母がこう言っているんだろう気づくでしょう。「アディア、立ち上がって動き出しなさい！」