世界的サッカー選手のアーダ・ヘーゲルベルグが、目標達成に役立つ毎日1時間のトレーニングを伝授

自撮り文化が定着したおかげで「マジックアワー」という言葉が流行りだしている。マジックアワーとは、日の出直後や日の入り直前のこと。この時間帯は、素晴らしい自然光でスナップ写真が撮れるのだ。マジックアワーには、他にもいろんな意味がある。生まれたばかりの赤ちゃんに、母親として初めて肌を触れる瞬間もそのひとつ。世界的サッカー選手のアーダ・ヘーゲルベルグにとっては、リラックスした日常の時間がマジックアワーだ。父親や姉と繰り返してきたサッカーの基礎練習もその一部。ヘディング、ペナルティーキック、逆足のキック精度などを修正する時間でもあるのだ。



アーダ・ヘーゲルベルグは、ノルウェー生まれの25歳。わずか10〜11歳の頃から自宅でやっていた練習をいまでも続けている。所属クラブのリヨンは世界有数の強豪チームで、UEFA女子チャンピオンズリーグでもトップスコアラーの常連。エースストライカーとなった今でも、子供時代からの習慣をやめるつもりはない。



実際に成果を挙げている練習なのだから、やめるべきでもないだろう。今でも効果があるのは、練習の時間が本人にとってマジックアワーだから。身体はもちろん、精神的にも大きな意味を持っているのだ。これを読んでいるあなたも、自分なりのマジックアワーを作り上げることで大きな成果が期待できる。