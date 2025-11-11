姉妹に贈るNikeおすすめのギフトアイデア9選

お姉さんや妹はあなたの親友で、大好きな人かもしれない。でも、プレゼントに関しては、それぞれ好みが異なるかもしれない。パーソナライズされたアイテムが好きかも知れないと思ったとしても、彼女はギフトカードを好むかも。あなたはキュートな「マザー・オブ・ザ・イヤー」カップが欲しいかもしれないが、彼女はセルフケアのためのギフトを必要としているかもしれない。

お姉さんや妹へのプレゼント探しに困っている人は要チェック。Nikeおすすめのギフト9選で、それぞれの個性や好みに合った理想のアイテムがきっと見つかるはず。誕生日やクリスマスなど、さまざまな場面にぴったりのギフトアイディアをご紹介。