姉妹に贈るNikeおすすめのギフトアイデア9選

姉妹に贈るギフトにおすすめのNikeアイテム9選
購入ガイド
Nikeの最新アパレルやスニーカー、遊び心のあるリーズナブルなアクセサリーなど、誕生日やホリデーシーズンに姉妹に贈るギフトにおすすめのNikeアイテムをご紹介。
お姉さんや妹はあなたの親友で、大好きな人かもしれない。でも、プレゼントに関しては、それぞれ好みが異なるかもしれない。パーソナライズされたアイテムが好きかも知れないと思ったとしても、彼女はギフトカードを好むかも。あなたはキュートな「マザー・オブ・ザ・イヤー」カップが欲しいかもしれないが、彼女はセルフケアのためのギフトを必要としているかもしれない。
お姉さんや妹へのプレゼント探しに困っている人は要チェック。Nikeおすすめのギフト9選で、それぞれの個性や好みに合った理想のアイテムがきっと見つかるはず。誕生日やクリスマスなど、さまざまな場面にぴったりのギフトアイディアをご紹介。
特集：姉妹に贈りたいギフトのアイデア
- フリース素材のお揃いセット：姉妹の準備を楽にする
- トレーニングトップスまたはタンクトップ：快適にワークアウトするのが好きな姉妹のために
- All Conditions Gear：姉妹のワイルドな一面を引き出すギフト
- ファニーパック：外出の必需品
- ナイキブレーザー：大好きな姉妹にぴったりのスタイリングしやすいアイテム
- ヨガウェア：ヨガをする人やくつろぐのが好きな姉妹に最適
- ナイキ エア フォース 1：究極の快適さ、多彩なカラー展開
- キャップ：最も身近な女性に愛を示し、アクセサリーを選ぶお手伝いをしよう
- サングラス：アウトドアが好きな姉妹のためのキュートなギフト
1. Nikeのフリースセット
Nikeのフリースセットは、汎用性の高い定番アイテムだ。カジュアルウェアとして普段使いしたり、ルームウェアとして家でリラックスするときに着たりと、好みに合わせてさまざまな使い方ができる。ナイキ クラブ フリースセットなら、シンプルで落ち着いたデザインから、ベロア素材を使用した柄物に至るまで、幅広いセットが展開されているため、相手の好みに合うものが必ず見つかるはずだ。
3. Nike All Conditions Gear（あらゆる環境に対応するギア）
屋外のアクティビティを好む相手なら、アウトドア好きのために作られた、Nike All Conditions Gear（ACG）コレクションは要チェックだ。Nike ACG ジャケットには、耐風性・耐水性に優れたGORE-TEX素材などが使用されているため、キャンプやハイキングで着用しても、水の侵入を気にする必要がない。
人気の高いACGトレイルパンツやショートパンツは、ウエストを調節できるウェビングベルト付きのものや、動きやすいリラックスフィットなど、実用性に優れたデザインに作られている。丈夫で高機能でありながら、ストリートウェアをイメージしたデザインとなっているため、どんな冒険にもスタイリッシュな装いで出かけられる。
4. Nikeのファニーパック
必需品を携帯できるファニーパックは、両手を使える利便性とファッション性を兼ね備えているため、旅行やサイクリング、ランニング、ハイキングが好きな人へ贈るプレゼントにはぴったりだ。Nikeのファニーパックは、様々なサイズで展開されている。
スモールサイズ（1リットル未満）は軽量かつコンパクトなため、ランニングに出かける際に、鍵や小さな財布などを入れておくのにおすすめだ。かさばらない大きさのため、走っても弾むことがなく、邪魔にならない。
ミディアムサイズ（3～4リットル）は、普段使いや、ハイキングなどのアクティビティにおすすめのサイズだ。携帯電話、財布、鍵に加え、軽食などの小さなアイテムが収納できる。
ラージサイズ（8～10リットル）は上記の持ち物に加えて、他のアイテムも収納できる容量のため、ハンドバッグや小さめのトートバックの代わりとしても使えるというメリットが魅力だ。
5. ナイキ ブレーザー
どんなコーディネートにも合わせやすい定番のクラシックスニーカーを探しているなら、ナイキ ブレーザーは要チェックアイテムだ。ミッドカット、ローカットに加え、分厚いソールが高さを出してくれるプラットフォームスタイルまで、さまざまなデザインが揃っている。どのカラーにするか迷ったら、ホワイトを選んでおけば間違いないだろう。
（関連項目：白いシューズをピカピカにする方法）
6. Nikeのヨガアパレル
Nikeコレクションの中でも特に柔らかく、伸縮性に優れたNikeのヨガアパレルは、ヨガやジムに行くことが好きな人のためにデザインされているため、流れるようにポーズを変えたり、心地よく体を動かしたりできる。ヨガをしない人でも、着心地の良いレギンスやジャンプスーツ、スポーツブラ、トップスなど、アクティビティを問わず活用できるアイテムが豊富に取り揃えられているため、ぜひチェックして欲しい。家でくつろぐ際にもおすすめだ。
（関連記事：Nikeがおすすめするヨガのギフトアイテム8選）
7. ナイキ エア フォース 1
ナイキ ブレーザーが相手の好みに合わない場合は、代わりにエア フォース 1をチェックしてみよう。もともとはコート上で衝撃吸収性を発揮するために開発されたAirクッショニングを備えているため、一日を通して快適な履き心地が続く。さらに、丈夫なレザーアッパーを使用しているのもポイントだ。エア フォース 1は、ローカット、ミッドカット、ハイカットで展開されており、カラーもホワイトからソリッドレッド、レオパードプリントまで豊富に揃っている。
8. Nikeのヘッドウェア
Nikeの充実したヘッドウェアコレクションなら、バケットハット、ビーニー、ベースボールキャップなど、相手の好みにあった帽子が見つかるはず。シューズや服のサイズが分からない場合にも、ワンサイズの帽子なら問題ない。
ゴルフやテニス、ランニング、ハイキングが好きな相手には、日差しをブロックしてくれるキャップか、バケットハットを選ぼう。スキーやスノーボードが好きな人には、Nikeのビーニーがおすすめだ。
9. Nikeのサングラス
Nikeのサングラスは、外で過ごすことが好きな人への気の利いた贈り物になる。サイクリングやランニング、テニス、ゴルフなど、屋外スポーツを好む相手には、ナイキ ビクトリーや、ナイキ ウィンドシールド エリートといったスポーティーなモデルが喜ばれるかもしれない。普段使いできるカジュアルなデザインの方が良ければ、ナイキ チャンスなどのアビエーター型をチェックしてみよう。
姉妹に贈るNikeおすすめのギフト（価格別）
25ドル以下のギフト
ウォーターボトル：ワークアウト後のリフレッシュにぴったりのギフト。
グローブ：ウェイトリフターでもランナーでも、喜ばれること間違いなし。
ソックス：すべて持っている姉妹には、ソックスがおすすめ。
25ドル～100ドルのギフト
ヘッドウェア：バケットハットからキャップまで、Nikeにはさまざまなキュートなアイテムが揃っている。
ホームワークアウトギア：外でのアクティビティには寒すぎる時にぴったりの、ホームワークアウトギアはクリスマスプレゼントに最適。
ウォッチバンド：これらの素晴らしいアイテムで、姉妹から友達へとステータスが瞬時にアップグレードされるはず。
上質なギフト
ランニングスニーカー：Nikeのボメロ、ペガサス、Structureシリーズからどうぞ。
カスタムジャージー：あなたの大好きなスポーツファンに、彼女がどれほど大切な存在かを伝えよう。
テニスドレス：Nikeのスタイリッシュなアイテムを着れば、あなたの姉妹は勝利を収めること間違いなし。
姉妹への完璧なギフトを見つけるためのヒント
・アクセサリーは、おしゃれなヘッドウェア、サングラス、ブレスレット、美容製品など、種類はさまざま。
・高価なジュエリーだけが、特別な気持ちを伝える方法ではない。パーソナライズされたジャージーや贈り物で、あなたが姉妹のことを想っていることを示すことができる。
・もし「姉妹の誕生日」をカレンダーに書き忘れてしまっていたら、ギフトカードで簡単に埋め合わせもできる。
クリスマスにサプライズをしたい時も、大変な時期を過ごしている姉妹に特別な気持ちを伝えたい時も、Nikeのギフトならきっと喜んでもたえるはず。