スーパープレーヤーであるヤニスの最新シグネチャーシューズ、ヤニス フリーク 6が登場
商品の最新情報
バスケットボールのあらゆるプレーに対応する最新シューズ。
- Nikeとミルウォーキー・バックスのフォワード、ヤニス・アデトクンボのコラボが始まったのは2013年。ヤニス フリーク 6は、そのコラボによる最新のシグネチャーシューズだ。
- ヤニス フリーク 6は、バスケットボールのポジションやストライドを問わず対応する、スピード、安定性、エネルギーリターンを重視したデザイン。
- ミッドソールにはCushlon 2.0フォームを、前足部にはAir Zoomユニットを搭載して、快適性、衝撃吸収性、反発力を追求。 メッシュ素材を使用した、動きに合わせて内側からしっかり固定する構造のアッパーで通気性と安定性を確保し、 改良された全面ラバーのアウトソールでトラクションを強化した。
- ローズのカラーでヤニスの亡き父を称え、鮮やかなグリーンのカラーで背番号34のエネルギッシュなスタイルを表現している。
- ヤニス フリーク 6、最新のヤニス イモータリティ 4、新しいアパレルコレクションは、2024年8月16日にnike.comと一部の小売店で発売。 アパレルコレクションでは、Dri-FIT素材のクォータージップトップス、ジャージー素材のトップス、定番のNike Tシャツ、ジョガー、ショートパンツなどを取り揃えている。
コートでどんなプレーもやり遂げるヤニス・アデトクンボだが、それは彼の新しいシューズも同じだ。 ミルウォーキー・バックスの名高いフォワードをイメージした最新のシグネチャースニーカー、ヤニス フリーク 6は、多芸多才な彼のプレーをヒントにしている。 あらゆるポジションやストライドをサポートするこのバスケットボールシューズは、一足であらゆるプレーに対応するので、ハードなプレースタイルも厭わない。
この最新スニーカーのデザインで焦点になったのは、スピード、安定性、エネルギーリターン。 ミッドソールには、耐久性と柔軟性に優れ、足の形にフィットする熱可塑性ポリウレタンを使用している。 Cushlon 2.0フォームに加え、前足部にAir Zoomユニットを搭載し、快適性、衝撃吸収性、反発力を強化。 動きに合わせて内側からしっかり固定する構造のアッパーで安定性を確保しながら、自然な動きをサポートする。 メッシュ素材が涼しい状態をキープし、アップデートされた全面ラバーのアウトソールが高いトラクションを発揮するデザインだ。
この最新モデルには、彼の個性が反映されている。ピンク、レッド、ホワイトの「Roses」ではヤニスの亡き父を称え、ブラックとライムグリーンの「Naija」では、ヤニスのエネルギッシュなスタイルとナイジェリアのルーツを表現した。 ヤニスが娘の誕生を祝うためにチーム練習でピンクのシューズを履いていたことを考えれば、ピンクの配色も驚くにはあたらない。 さらにヤニスならではのアクセントとして、アウトソールの底に、ヤニスのニックネームである「Freak」の文字をプリントしている。
ヤニス・アデトクンボとNikeは、ヤニス フリーク 6と同時に、ヤニス イモータリティ 4の最新モデル、さらにDri-FIT素材のクォータージップトップス、ジャージー、ジョガー、ショートパンツ、定番のNike Tシャツなどの新しいアパレルコレクションもリリース。 販売中のヤニス イモータリティ 3とフリーク 5に加えて、これらのアイテムが8月16日よりnike.comと一部の小売店で販売される。
確かに、身長211cm、ウィングスパン（両指先の距離）221cmの体格であれば、ワンランク上のプレーも可能だろう。 しかし、「グリーク・フリーク」やギリシャの神様にならなくても、このスタイリッシュで万能な最新シューズを履けばプレーがレベルアップするはずだ。