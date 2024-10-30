スーパープレーヤーであるヤニスの最新シグネチャーシューズ、ヤニス フリーク 6が登場

この最新モデルには、彼の個性が反映されている。ピンク、レッド、ホワイトの「Roses」ではヤニスの亡き父を称え、ブラックとライムグリーンの「Naija」では、ヤニスのエネルギッシュなスタイルとナイジェリアのルーツを表現した。 ヤニスが娘の誕生を祝うためにチーム練習でピンクのシューズを履いていたことを考えれば、ピンクの配色も驚くにはあたらない。 さらにヤニスならではのアクセントとして、アウトソールの底に、ヤニスのニックネームである「Freak」の文字をプリントしている。

ヤニス・アデトクンボとNikeは、ヤニス フリーク 6と同時に、ヤニス イモータリティ 4の最新モデル、さらにDri-FIT素材のクォータージップトップス、ジャージー、ジョガー、ショートパンツ、定番のNike Tシャツなどの新しいアパレルコレクションもリリース。 販売中のヤニス イモータリティ 3とフリーク 5に加えて、これらのアイテムが8月16日よりnike.comと一部の小売店で販売される。

確かに、身長211cm、ウィングスパン（両指先の距離）221cmの体格であれば、ワンランク上のプレーも可能だろう。 しかし、「グリーク・フリーク」やギリシャの神様にならなくても、このスタイリッシュで万能な最新シューズを履けばプレーがレベルアップするはずだ。