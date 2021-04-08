クロアチア・ガイニツェのコートサイド

どんよりと曇った夜。ここはクロアチア、ザグレブ郊外にある労働者階級の居住区だ。バスケットボールコートのベースライン付近に、大勢の人が集まっている。柔らかな黄色の光がコートを照らし出すと、コート横の住居に人々ののシルエットが浮かび上がった。金網の向こうでは通勤電車が通り過ぎ、行き交う白いタクシーのリズミカルなエンジン音が聞こえる。そんな雑音さえ、コートを包み込むサウンドトラックのようだ。



この「タクシーコート」に漂う熱気は、下町に住むザグレブっ子たちの誇りである。人々はここで立ち話をしたり、ただ時間を過ごしたり、そして何よりもバスケットボールをする。夜空の下で小雨がアスファルトを黒く染めても、慌てる者など誰もいない。定番のジョークをとばし、他愛もない話を続ける。世間話は、大切な情報交換だ。プレーヤーの多くは、近所のアパートから歩いてくる。仕事着のまま帰宅途中に立ち寄り、車の中で着替える者もいる。



「さあ、始めよう」と、クロアチア語の低い声が響いた。