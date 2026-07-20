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サッカーをもっと楽しく盛り上げる、キッズのためのNike Football x LEGO®コレクション
製品ニュース
Nike FootballとLEGOグループがタッグを組み、サッカー文化を盛り上げるエキサイティングなキッズ向けコレクションを制作。LEGO®らしい、遊び心たっぷりのアレンジが施されたNikeのサッカースパイク、アイコニックなエア マックス 95、コーディネートして楽しめるサッカーキットやスポーツウェアをチェック。
- Nike Football x LEGO®コレクションは、遊び心あふれるサッカーシューズと、サッカーをイメージしたキッズ向けフットウェアとアパレルを取り揃えています。大胆なカラー、遊び心あふれるグラフィック、LEGOの作品をイメージした目を引くアニマルプリントやパターンが特徴です。
- このコレクションには、ジュニア マーキュリアルとジュニア ティエンポ ストリートガトのサッカーシューズ、エア マックス 95の2つの新しいキッズ向けバージョン、サッカーキット、サッカーにインスパイアされたスポーツウェアが含まれています。
- ジャージとショーツには、Nikeの強力なAero-FITクーリングテクノロジーを採用。キッズを涼しくドライな状態に保ちます。新しいマーキュリアルシューズは、スピード重視のパフォーマンステクノロジーを搭載。
- 2026年6月4日にリリースされたこのコレクションは、現在nike.com、LEGO.com、および世界各地の一部の販売店で販売中です。
2026年夏のサッカーに向けて盛り上がりが高まる中、キッズはNike x LEGO®サッカーコレクションでアクションに参加できるようになりました。世界中で発売中。NikeとLEGO Groupの最新コラボレーションは、Nike Footballのギアにクリエイティブで遊び心あふれるエネルギッシュなアレンジを加え、明るい色と大胆なデザインで子どもたちが自分らしさを表現することを促します。LEGOのデザインイノベーションとNikeのパフォーマンステクノロジーをシューズやスポーツウェアに融合させたこのコレクションは、若いサッカーファンやLEGOファンの皆さんにぴったりのアイテムを提供します。
ブランドキャンペーンの一環として、象徴的なミニフィギュアが主役となり、新コレクションのNikeフットボールギアを身にまとっています。
「Nikeは常にクリエイティブで本能的なサッカーを支持してきました」と話すのは、Nikeのブランドイニシアチブのクリエイティブディレクター、アンドレ・シモンズです。「子どもたちに、フットボールは楽しいということを思い出してもらいたいのです。長年のファンにとっては、お気に入りの選手が想像を超えることをするのを見たときに感じた喜びを思い出すことです。誰でも自分に合ったものが見つかるはずです。」
Nike Football x LEGO®コレクションの内容
キッズ向けコレクションには、2種類のサッカーシューズ、大人気のエアマックス95ライフスタイルスニーカーの2つの新バージョン、サッカーキット、ジャージ、ショーツ、スポーツウェア、アクセサリーが含まれています。
サッカースパイク
コレクションの主役となるこの2つのサッカーシューズのシルエットは、Nikeサッカーシューズの2つのアイコニックなモデルを子供向けにアレンジしたものです。彼らは、遊び心あふれるエネルギーと創造性を表現しながら、新世代のファンがサッカーとのつながりを深め、サッカーを自分のものにするよう促しています。
ジュニア マーキュリアル ヴェイパー プロとアカデミー：ジュニア マーキュリアル ヴェイパー プロとアカデミーのスパイクは、スピードを追求し、注目を集めるために作られています。硬いグラウンドやさまざまな屋外の表面でのプレー向けです。LEGO®ブロックのパンサーのグラフィックが特徴のブーツは、オレンジのスウッシュがあしらわれたホットピンクと、ネオングリーンのスウッシュがあしらわれたパープルで展開。
ジュニア ティエンポ ストリートガト：ジュニア ティエンポ ストリートガトは、オレンジ、ブラック、ホワイトの大胆なカラーコンビネーション、ストリートスタイルの雰囲気、目を引くレゴブロックのプリント、メタリックなディテールが特徴です。ただし、ジュニア マーキュリアル ヴェイパー プロとアカデミーとは異なり、ジュニア ティエンポ ストリートガトはスモールサイドや屋内でのプレーに適しています。
ウェア
サッカーキットとスポーツウェアをコーディネートすれば、子どもたちはピッチでスタイリッシュに、涼しく快適な履き心地で、自信を持ってプレーできます。
Aero-FITマッチキット：ブランドが誇る革新的な冷却テクノロジー、Nike Aero-FITを採用したこのキットは、キッズが一日中遊んでいる間も、涼しく、さらりとした状態をキープします。お揃いのジャージとショートパンツには、ジャガーやドクガエルのグラフィック、LEGOブロックのパターン、オーロラカラーのバッジディテールなどのデザイン要素があしらわれています。LEGOの影響は、LEGOミニフィギュアに着想を得た要素や、写真のようにリアルなLEGOブロックのパターンにもさらに表れています。
ハリウッドキーパーズ ジャージ： LEGOブロックに着想を得たパターンのこの限定ジャージは、アパレルコレクションのハイライトです。
スポーツウェアのデザインとアクセサリー：今後数週間で詳細が発表される追加のスポーツウェアアパレルが、コレクションを仕上げます。
購入場所
Nike Football x LEGO®コレクションは、2026年6月4日のグローバルリリースに続いて、nike.com、LEGO.com、および一部の販売店で販売中です。
よくある質問
Nike x LEGO®コレクションに含まれるシューズは？
Nike Football x LEGO® コレクションには、キッズ向けの2種類の新しいナイキ サッカーシューズ、ジュニア マーキュリアルとジュニア ティエンポ ストリートガトが含まれています。さらに、このコレクションには、ナイキ エア マックス 95の2つの新バージョン（キッズサイズ）が含まれています。
Aero-FITテクノロジーとは？
Nike x LEGOのジャージやショートパンツに採用されているAero-FITは、Nikeの革新的な冷却テクノロジーで、汗をかいても涼しくドライな状態を保つように設計されています。テキスタイル廃棄物のみを使用した、環境に優しい高機能素材。
Nike x LEGO® フットボールコレクションはどこで買える？
Nike x LEGOフットボールコレクションは、nike.com、LEGO.com、および一部の販売店で販売されています。
Nike x LEGO® フットボールコレクションは、米国以外でも購入可能？
はい、このNikeとLegoのコラボレーションは世界中で入手可能です。