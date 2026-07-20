2026年夏のサッカーに向けて盛り上がりが高まる中、キッズはNike x LEGO®サッカーコレクションでアクションに参加できるようになりました。世界中で発売中。NikeとLEGO Groupの最新コラボレーションは、Nike Footballのギアにクリエイティブで遊び心あふれるエネルギッシュなアレンジを加え、明るい色と大胆なデザインで子どもたちが自分らしさを表現することを促します。LEGOのデザインイノベーションとNikeのパフォーマンステクノロジーをシューズやスポーツウェアに融合させたこのコレクションは、若いサッカーファンやLEGOファンの皆さんにぴったりのアイテムを提供します。

ブランドキャンペーンの一環として、象徴的なミニフィギュアが主役となり、新コレクションのNikeフットボールギアを身にまとっています。

「Nikeは常にクリエイティブで本能的なサッカーを支持してきました」と話すのは、Nikeのブランドイニシアチブのクリエイティブディレクター、アンドレ・シモンズです。「子どもたちに、フットボールは楽しいということを思い出してもらいたいのです。長年のファンにとっては、お気に入りの選手が想像を超えることをするのを見たときに感じた喜びを思い出すことです。誰でも自分に合ったものが見つかるはずです。」